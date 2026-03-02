FC BARCELONA
Unas molestias 'lastran' a Marc Casadó en el peor momento
El de Sant Pere de Vilamajor es uno de los que debería dar un paso al frente sin Frenkie, pero viene arrastrando algunos problemas
Lesionado Frenkie de Jong para mes y medio, descartado de la eliminatoria de Champions ante el Newcastle y en duda para una hipotética de cuartos de final, lo que necesita Hansi Flick son soluciones. Por ahora, el elegido por el de Heidelberg es Marc Bernal. El jovencísimo centrocampista formado en La Masia aúna físico, talento y personalidad y su momento parece que ha llegado tras la travesía por el desierto de su grave lesión de rodilla.
Junto a Bernal, otro futbolista de la casa como Marc Casadó también está llamado a dar un paso al frente y acumular más minutos de rotación. Es verdad que este curso está participando poco. Si la campaña anterior fue una de las irrupciones más sonadas y sorprendentes (sobre todo con las lesiones de Bernal y Frenkie), estos meses está teniendo más problemas para encontrar la regularidad.
Tres seguidos sin sumar ni un minuto
Como decíamos, sin Frenkie debe ganar relevancia. Pero lo cierto es que acumula tres partidos seguidos sin disputar un solo minuto. Girona, Levante y Villarreal. Inédito el de Sant Pere de Vilamajor. Es verdad que ya ha vivido otras épocas durante el curso con poca participación, pero no deja de llamar la atención.
Preguntado en la rueda de prensa postpartido tras ganar al Villarreal por la situación del canterano, Flick fue explícito y dejó dos reflexiones interesantes: "Casadó no entrenó un dia esta semana pasada y ayer no pudo hacer mucho, arrastra unas molestias. Ahora mismo está un poco por delante su compañero (refiriéndose a Bernal). Marcó dos goles estos últimos partidos y está en un buen momento".
MOLESTIAS Y ESTATUS
Es decir, Flick hizo referencia a unas molestias que están lastrando a Marc desde hace un buen puñado de días y no le dejan estar al 100% y también aclaró que Marc Bernal está por delante y que tiene que aprender a convivir con eso y a 'cambiar' ese 'establishment' que existe ahora mismo para ganar más relevancia dentro del imaginario de Flick.
Veremos qué sucede el próximo verano con el vallesano. Por ahora, es un cromo importante para la sala de máquinas y que debe ganar minutaje porque vienen semanas de muchísima 'tralla'.
