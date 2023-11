Moleiro quiere seguir el ejemplo de Pedri en el Barça

Tras solventar sus problemas físicos, el delantero ya se ha ganador la titularidad en Las Palmas Observado por el Barça desde hace dos años, el jugador desea seguir el ejemplo de Pedri

Alberto Moleiro vuelve a estar de moda. Tras superar los problemas físicos que le han lastrado en el inicio de temporada, el delantero se ha convertido en una pieza importante en el equipo que dirige Francisco Javier García Pimienta. Las Palmas ha crecido en juego y resultados durante las últimas semanas, y Moleiro ha contribuido en buena medida a ello. Frente a Osasuna, por fin, estrenó su cuenta goleadora.

En estas dos últimas temporadas, los rumores de mercado respecto al futuro del jugador han sido una constante. En declaraciones a la Televisión Canaria, Moleiro dejó clara su postura ante la posibilidad de concretar un posible traspaso. "Cuando me toque volar, como Pedri en su momento, pues tocará. Estoy muy contento en Las Palmas y, por ahora, tengo ganas de seguir creciendo aquí", señaló.

Alberto Moleiro tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2026 y su cláusula de rescisión se incrementó hasta los 60 millones de euros después que Las Palmas consumara el ascenso a Primera. A día de hoy, el futbolista se conforma con recuperar su mejor nivel y cumplir con los retos que le pide su técnico. "Después de no marcar un gol en toda la temporada, marcar ante el Osasuna fue como una liberación. Ahora ya veo un poquito más grande la portería. El míster me dice que encare, que cuando estemos en campo contrario que me atreva y sea yo. Me pide que sea un jugador diferente".

Flirteo azulgrana

Durante los dos últimos años, el nombre de Moleiro se ha asociado en diversas ocasiones al FC Barcelona. Su uno contra uno, no exento de gol, y su calidad técnica incluso le han servido para que en más de una ocasión se le haya comparado a Pedri. El propio presidente del club canario, Miguel Angel Ramírez, confesaba abiertamente haber negociado con el presidente del Barça, Joan Laporta. "Con el Barça había un principio de acuerdo el pasado verano pero el fair play no permitía buscar una solución. Al Barça le gusta el jugador pero hoy está en un escaparate en el que grandes equipos europeos y españoles están interesados en él. Después del verano no hemos vuelto a hablar de Moleiro con el Barça", aseguró en una entrevista a la SER el pasado mes de marzo.