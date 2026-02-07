Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: "Nunca me superó"

El 3-0 del Barça al Mallorca dejó un marcador contundente y una frase que no tardó en incendiar el pospartido. Johan Andrés Mojica, lateral del conjunto bermellón, sacó pecho en el cara a cara con Lamine Yamal pese a la goleada: “Lamine Yamal no me desbordó en ningún momento. Yo gané los duelos. Ya cuando tira hacia adentro es un trabajo de equipo. Tiene estas virtuides de asistir o de disparar por lo que hay que hacer autocrítica”.

El discurso del colombiano, sin embargo, choca de frente con dos realidades. La primera, la del propio partido: Lamine no necesitó ganar cada duelo para condicionar el plan defensivo del Mallorca y acelerar el partido desde su banda, con acciones que obligaron a ayudas constantes y abrieron espacios para las llegadas de los de Flick. En Son Moix, de hecho, ya en el arranque se vivió una jugada viral con un caño del extremo precisamente en su zona.

Y la segunda realidad es todavía más contundente: el contexto estadístico. Porque, más allá de una acción puntual, Lamine vive instalado en el desborde como forma de gobernar los partidos. Según datos publicados esta temporada, el extremo azulgrana lidera el ranking de regates completados en las cinco grandes ligas europeas con 94, una cifra “a las puertas de la centena”, y lo hace con una ventaja gigantesca sobre el resto: Jérémy Doku (Manchester City) es segundo con 62 y Mbappé tercero con 57.

Ahí está la clave del contraste: Mojica reivindica que “ganó los duelos”, pero Lamine, incluso en tardes donde no “rompe” siempre en el uno contra uno, sigue siendo el jugador que más veces consigue irse en toda la élite europea. En otras palabras: aunque el lateral pueda sentirse cómodo en algunos cruces, el impacto de Yamal suele llegar igual, porque no depende de un solo regate, sino de la insistencia, la amenaza constante y la capacidad de atraer rivales.

Mojica cerró su mensaje con una frase que sí conecta con el 3-0: “Hay que hacer autocrítica”. Y probablemente ahí esté la lectura más honesta del pospartido.