Modificación en la equipación del Barça ante el Atlético

El FC Barcelona introducirá una modificación en su equipación para el partido de esta noche ante el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 30 de LaLiga.

El conjunto azulgrana repetirá una fórmula ya utilizada esta temporada: combinará su primera camiseta con la parte inferior alternativa, es decir, los pantalones y medias de color grana.

Se trata de una decisión que no es nueva. El Barça ya recurrió a esta mezcla en el derbi disputado en enero ante el RCD Espanyol en Cornellà, en un intento de adaptar su indumentaria a criterios tanto reglamentarios como visuales. En esta ocasión, volverá a hacerlo en un escenario exigente como el Metropolitano.

Sin la 'Mamba Mentality'

El protocolo, como hemos contado otras veces, es el siguiente: ambos clubes suben sus opciones a la aplicación oficial 'Kit Selector' y, tras el visto bueno, se valida la combinación definitiva. Una vez en el campo, igualmente, el colegiado es quien tiene la última palabra para el OK definitivo.

Según ha podido saber SPORT, la decisión se debe a motivos puramente audiovisuales, pensando en el espectador de casa. Aunque a simple vista pueda parecer que la rojiblanca no choca para nada con la elástica dorada, lo cierto es que desde la pantalla el efecto óptico no convenció a los responsables.

La modificación, así, no responde a la superstición, por mucho que no falten los argumentos para ello. Y es que en el último precedente en el estadio rojiblanco, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey, los de Hansi Flick vistieron la equipación inspirada en la 'Mamba Mentality'. Aquella noche terminó con un contundente 4-0 en contra que fue demasiado para remontar en el Camp Nou.

De este modo, el Barça saltará al césped con su camiseta principal, pero con pantalones y medias alternativas de color grana. Veremos si trae la misma suerte que ante el Espanyol en Cornellà para dar un golpe sobre la mesa y encarrilar LaLiga.