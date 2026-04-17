Los jugadores del Barça confiesan que tendencia de moda borrarían para siempre

En el mundo del fútbol, la moda ha dejado de ser un simple complemento para convertirse en una extensión de la personalidad de los jugadores.

Los futbolistas ya no solo compiten en el campo: también buscan destacar fuera de él con outfits cada vez más cuidados, atrevidos y extravagantes. La imagen importa, y ellos lo saben. Por eso dedican tiempo, esfuerzo y creatividad a construir un estilo propio que marque tendencia.

En el vestuario del Barça esta evolución es evidente. Los jugadores reconocen que cada vez se preocupan más por cómo visten, por combinar bien, por arriesgar y por mostrar una identidad estética que los diferencie. La moda se ha convertido en un lenguaje más dentro del club.

La tendencia que eliminarían: adiós a los pantalones pitillo

En el vídeo compartido por el Instagram del Barça, varios futbolistas coinciden en que hay una moda que preferirían desterrar: la época de los pantalones pitillo. Lamine Yamal, Dani Olmo y Gavi lo tienen clarísimo: esa tendencia ya no encaja con su estilo actual y, si pudieran, la borrarían del recuerdo.

Sin embargo, no todos opinan igual. Koundé, siempre fiel a su estilo personal y uno de los más atrevidos del vestuario, asegura que es demasiado fácil decir que no gustan los pitillos. Él defiende que sí le gustan, pero que "lo importante es saber usarlos bien". Una respuesta muy en línea con su reputación de icono fashion dentro del equipo.

Gavi, entre risas, añade que Pedri antes llevaba muchos pantalones pitillo, pero que ahora ya no los usa tanto y "viste mejor". Una muestra más de cómo la moda dentro del vestuario evoluciona, se contagia y se transforma con el tiempo.

Una imagen que evoluciona al ritmo del fútbol moderno

La manera de vestir de los futbolistas ha cambiado radicalmente en los últimos años. Modas que antes llevaban, ahora desearían eliminarlas. Ya no se trata solo de comodidad: buscan expresar quiénes son, marcar tendencia y construir una marca personal. En el Barça, esta transformación es evidente, y el vídeo lo demuestra con naturalidad y humor.

Cambio de moda de Dani Olmo con el paso de los años / Instagram @daniolmo

La moda forma parte del juego, y los jugadores lo asumen con orgullo. Lo que está claro es que, para ellos, los pitillos ya son historia… salvo para Koundé, que sigue dispuesto a defenderlos con estilo.