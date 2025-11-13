La mitología blaugrana y las estatuas en el Spotify Camp Nou

En sus casi 126 años de historia, el Barça ha contado con buenos futbolistas, grandes jugadores, cracks estelares, leyendas y mitos que entran directamente en el santoral del aficionado culé. Diferenciarlos y clasificarlos tiene en ocasiones un punto de subjetivo pero que Leo Messi lidera todas estas clasificaciones de héroes culés no tiene discusión.

Hasta la aparición del argentino las dos grandes leyendas del Barça son Laszi Kubala y Johan Cruyff y ambos tienen su reconocimiento en el templo de los blaugranas con dos esculturas que dan lustre a su ingente aportación histórica . Daría para una discusión seria entre historiadores si Josep Samitier merecería entrar en este olimpo elitista de los dioses culés.

Tito Vilanova da nombre al Campo 1 de la ciutat Esportiva Joan Gamper / Josep Maria Arolas

El hecho de que 'Sami' acabara en dos ocasiones en el Real Madrid le resta opciones de aspirar a esta consideración si aplicamos la mirada actual. Samitier es el único de todos que triunfó como jugador, entrenador y secretario técnico, un hecho que en algún momento habrá que reivindicar.

Al margen de esta cuestión, el barcelonismo hizo justicia con lo que supuso el impacto de Kubala en la sociedad catalana en la posguerra con una estatua que se inauguró el 24 de septiembre del 2009 bajo el primer mandato presidencial de Joan Laporta.

Kubala tiene una estatua merecida en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

La obra que homenajeó al húngaro fue diseñada por la artista Montserrat García Rius. La Agrupación de exjugadores del barça Barça promovió una suscripción popular que junto con el apoyo del club financió la estaua al gran Laszi.

Diez años después Johan Cruyff también tuvo el reconocimiento histórico merecido por su papel estelar como jugador y entrenador blaugrana.

El holandés fue inmortalizado por una escultura obra de la holandesa Corry Ammerlaan van Niekerk. La estatua que permanece en la explanada del Spotify Camp Nou a Johan en su etapa como capitán del primer equipo, durante los años 70. Esta obra se inauguró bajo la presidencia de Josep Maria Bartomeu.

Jordi Cruyff admira la estátua de su padre que se ha inaugurado en el Camp Nou / FCB

En el Estadio del Barça también se mantiene el busto dedicado a Francesc Miró-Sans, el presidente que construyó el Camp Nou. En la antigua Masia de Can Planes también hay una escultura dedicada al 'avi barça' que tan bien representó Joan Casals como símbolo del viejo aficionado culé.

Gaspart inauguró un busto dedicado a Francesc Miró-Sans / Josep Maria Arolas

Otros nombres inmortales en las instalaciones del Barça son los de Joan Gamper que da nombre a la Ciutat Esportiva. En este recinto destacan el campo Tito Vilanova así como el Centre de formació Oriol Tort que bautiza a la nueva Masia.

Andrés Iniesta habló en el Centro de Formación Oriol Tort / FC Barcelona

En el Spotify Camp Nou el palco está bautizado en memoria del expresidente Josep Suñol mientras que la sala de prensa está dedicada al que fuera referente en este sector Ricard Maxenchs. En el Palau Blaugrana destacan las camisetas retiradas a las leyendas de las secciones barcelonistas.

El palco del Barça está bautizado con el nombre de Josep Suñol / FCB

El presente y futuro del Barça no se entendería sin el legado inmenso que han dejado todas estas figuras históricas del club.