Otro mito del Manchester United se rinde ante el nuevo Rashford

El club de admiradores del nuevo Marcus Rashford continúa ampliándose día a día. Su excelente rendimiento en el FC Barcelona, así como sus últimas apariciones en los partidos disputados con la selección de Inglaterra, han acabado por convencer a muchos de los que hasta hace unos meses consideraban al internacional inglés como un futbolista perdido para la batalla por los grandes títulos.

En las últimas horas ha sido Gordon Strachan el que ha admitido que le encanta la nueva versión futbolística de Marcus Rashford. En unas declaraciones concedidas a ESports News, el que fuera una de las grandes estrellas del Manchester United a principios de la década de los 90 señaló que "Marcus Rashford rinció muy bien con Inglaterra la semana pasada".

Strachan destaca que el cambio de aires de Rashford al cambiar la Premier League por el Barça ha sido un acierto para todas las partes implicadas en la operación. "Era el momento adecuado para que ambas partes siguieran adelante por separado. El tiempo ha demostrado que fuer la decisión correcta. En su momento el Manchester United hizo bien en dejaro marchar".

El que fuera gran centrocampista también fue critico con el rendimiento de Rashford durante su última etapa en el United. "Esta beniendo dificultades en el United y parecía que no contaba con la plena confianza del técnico Ruben Amorim. No estaba jugando mucho, pero en los minutos que tuvo creo que es justo decir que no demostró que estaban equivocados aquellos que dudaban de él".

Ahora, tras anotar seis goles con el Barça en lo que va de temporada y dar 9 asistencias, Gordon Strachan recupera la fe en el nuevo Marcus Rashford bajo las órdenes de Hansi Flick. "Me alegra verlo triunfar en el Barcelona. Todo el mundo siempre ha dicho que es un jugador con talento; eso nunca ha estado en duda", confiesa.

Futuro incierto

El relanzamiento en la carrera deportiva de Marcus Rashford coincide en un momento contractual complicado. En la actualidad su compromiso de cesión vence el próximo 30 de junio, aunque el Barça estaría en condiciones de ejercer una opción de compra tasada en 28 millones de libras.

Ruben Amorim no es partidario de recuperar al delantero inglés y tampoco está claro aún si el Barça estará en disposición de afrontar el coste de la operación si tenemos en cuenta las necesidades inversoras de cara a la próxima temporada.