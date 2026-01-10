El misterioso movimiento de Lamine Yamal en Instagram: ¿Por qué ha borrado casi todas sus fotos?

Ni rastro de sus celebraciones, ni de sus fotos en el vestuario, ni de sus momentos personales. El perfil oficial de Lamine Yamal en Instagram ha aparecido este sábado prácticamente desierto. La joya de la Masia ha decidido hacer "tabula rasa" justo antes de que el balón eche a rodar en la final de la Supercopa de España, dejando apenas un par de publicaciones de compromisos comerciales.

La única referencia que ha dejado puede ilusionar al barcelonismo, es un críptico mensaje el que ahora luce en su biografía. Lamine ha sustituido cualquier descripción previa por una referencia a una serie de Netflix: "Samurai Jack | Ashi | T5 · E2".

Este es el muro actual de Lamine Yamal / CAPTURA

Para los menos familiarizados, este episodio de la mítica serie de animación narra una lucha desesperada por la supervivencia y la resiliencia de un guerrero que debe enfrentarse a múltiples enemigos para encontrar su camino. ¿Es un mensaje de guerra para el Clásico? Lamine parece listo para el reto.

El precedente de la Eurocopa

No es la primera vez que Lamine utiliza sus redes para enviar señales. Ya durante la Eurocopa demostró que, pese a su juventud, sabe manejar los tiempos de la comunicación digital para responder a las provocaciones (como ocurrió con Rabiot). Este borrado masivo parece ser su manera de decir que ya no hay nada más que hablar: solo queda jugar.

Sobre el césped de Arabia Saudí, comprobaremos si este "reset" digital se traduce en una actuación eléctrica que le dé al Barça su primer título de la temporada o antes del partido nos sorprende con alguna publicación sorpresa.