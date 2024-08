El misterioso mensaje que Nico Williams ha borrado en Instagram

El Barça sigue trabajando en cerrar la incorporación de Nico Williams durante este mercado de fichajes. De hecho, hoy mismo hemos informado en SPORT que fuentes internas del club han asegurado a este mismo diario que "nos ha dicho que quiere venir este verano".

Eso sí, según las mismas fuentes, toca ahora diseñar la estructura necesaria para financiar el pago, algo que no será sencillo, pero que es imprescindible para que la operación se realice.

En el Barça creen que la semana que viene fichará. Si todo encaja y, tal y como asegura el club, el jugador ha dado el sí definitivo, el fichaje se cerrará. De hecho, la voluntad del jugador era lo que debía desencallarlo todo.

A todo esto, el delantero ha reposteado en su cuenta personal de Instagram un misterioso mensaje que, minutos más tarde, se ha encargado de borrar.

"Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos", rezaba la cita del filósofo chino Confuncio, de la cual Nico Williams se ha hecho eco.

De mientras, el futbolista sigue entrenando con el Athletic Club, a la espera de resolver su futuro. No obstante, no fue convocado para el partido disputado en tierras alemanas frente al Stuttgart (con derrota de los bilbaínos por 4-0) para seguir su particular pretemporada, tras ganar la Eurocopa.