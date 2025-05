Misterio Aziz en el Barça: de entrenar con Flick a desaparecer del mapa

El FC Barcelona anunció a principios de septiembre la contratación de dos futbolistas procedentes de Ghana. Uno, David Oduro, había estado a prueba en el Juvenil B de Pol Planas unos meses antes. Del otro, Abdul Aziz Issah, no se sabía prácticamente nada.

El lateral zurdo, David, aterrizó traspasado y firmó hasta junio de 2027. El otro, Aziz, un centrocampista habilidoso que podía jugar en banda, lo hacía, curiosamente, como cedido. El Barça, eso sí, pagaba una contraprestación a su club, el Dreams FC de su país.

A partir de ahí, faltaba por ver cómo saldría ese melón por abrir dentro de la apuesta estructural de la entidad por el talento africano. Ibrahim Diarra, por ejemplo, iba a llegar unos meses después cuando cumpliera los 18.

LLAMADA DE FLICK

Regresando a Aziz Issah, apenas aterrizar en la Ciudad Condal fue llamado junto a Oduro para ejercitarse con la primera plantilla. Sin apenas haber tenido tiempo de 'aparcar' las maletas, los dos ghaneses entrenaban un sábado 14 de septiembre en la previa del Girona-Barça con sus ídolos. Lamine, Lewandowski, Raphinha y compañía.

Lógicamente, en aquella sesión se les vio algo perdidos. Normal. El 'shock' era tremendo. De Aziz en su momento nos dijeron que era un mediapunta con buena técnica, desequilibrante con la zurda y versátil, que podía jugar por banda.

Las tres nuevas incorporaciones del Barça Atlètic, realizaron sus primeras manifestaciones como azulgranas a los medios del club / FC BARCELONA

A día 23 de mayo, todavía no podemos confirmar si aquella afirmación es cierta. Su cómputo global de minutos con el Barça es de 26. 16' ante la Real B el 6 de noviembre y 10' ante el Nàstic unas semanas después.

NI CON SERGI MILÀ NI CON ALBERT SÁNCHEZ

Desde ese día de noviembre, Aziz ha desaparecido del mapa. No hemos podido ver ni comprobar qué clase de jugador es. Entendemos que tanto Albert Sánchez en su momento como ahora Sergi Milà no le han visto el nivel suficiente para sumar a la causa del filial. Y ha habido bajas y la situación ha sido muy extrema, o sea que a poco que hubiera podido sumar hubiera sido bienvenido.

Abdul Aziz y David Odurto en la grada del Johan / Dani Barbeito

Hace unas semanas se marchó a jugar la Copa África sub'20 con Ghana (el Barça no dejó ir a Oduro, que sí ha tenido algo más de participación). Fue MVP de un encuentro y llegó a cuartos de final. Luciendo el '10'.

Sabemos que ha vuelto y que se entrena con el equipo. Y que este finde termina la temporada para el Barça Atlètic. Aziz concluirá su cesión y, salvo sorpresa, se marchará. El Barça no tiene intención de efectuar la compra. Según hemos podido saber, la idea es que siga en Europa. Aunque no dejará de ser un misterio, un enigma, su paso por can Barça...