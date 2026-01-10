El misterio alrededor del fichaje de Hamza por el Barça

El futuro de Hamza Abdel Karim parece que se complica por momentos. Hace solo unos días, desde Egipto se daba por cerrado el traspaso al FC Barcelona. Fuentes próximas a su club, Al Ahly, aseguraban que el intercambio habitual de documentos ya estaba en marcha y se advertía que el futbolista incluso estaba resolviendo trámites burocráticos para coger un vuelo y aterrizar en Barcelona cuanto antes. Todo parecía bien encaminado, pero la realidad es muy distinta.

En las últimas horas han trascendido nuevas informaciones que justifican el bloqueo de la operación. Hamza no solo no está preparando las maletas para viajar a Barcelona sino que ayer disputó los últimos 20 minutos del partido que el Al Ahly disputó contra el Pharco correspondiente a la Copa de la Liga egipcia. Su equipo ganó de forma contundente (1-4), pero Hamza no vio puerta.

Desde SPORT, además de recoger el anuncio del Al Ahly y su principio de acuerdo, sí puntualizamos que el futbolista tenía que resolver un último trámite antes que su equipo certificara la cesión hasta final de temporada con opción de compra para el Barça: una ampliación de contrato previa para que Hamza estrechara su vínculo más allá del vigente compromiso que expira en 2027.

Hasta ese momento todo estaba bien encarrilado e incluso los más optimistas señalaban que la joven promesa egipcia podría viajar en el transcurso de la próxima semana. Sin embargo, las inesperadas exigencias del Al Ahly provocaron toda una hecatombe.

Tal y como se asegura desde el entorno del club, Hamza y su padre se han negado de forma tajante a cualquier tipo de ampliación de contrato para que la cesión al Barça se haga efectiva durante este mercado de invierno. Rechazo directo que ha acabado, de momento, con cualquier tipo de negociación en marcha.

Al Ahly quiere mayores garantías en el caso que Hamza no recale finalmente en el Barça. Entiende que el futbolista incrementará su cartel tras su paso por el club azulgrana y, si finalmente no se queda, regresará al fútbol egipcio con solo un año de contrato más y en disposición de forzar una salida a bajo coste.

Las negociaciones no están rotas, pero sí en punto muerto. En los próximos días están previstas nuevas reuniones, aunque Al Ahly insiste en que no autorizará la cesión si antes no consigue un mayor blindaje sobre el futuro de Hamza. El padre del futbolista, por ahora, se cuadra en su negativa.

Acuerdo cerrado, pero no firmado

En Can Barça nadie se ha pronunciado sobre las negociaciones que se han mantenido en las últimas semanas para concretar el fichaje de Hamza. Lo último que se informó es que la cesión ascendía a 5 millones de euros, que el Barça debería abonar en el momento en que Hamza Abdel Karim dispute cinco encuentros con el filial culer. A ello se sumarían hasta 5 millones de euros adicionales en variables, ligados a distintos bonus de rendimiento. Estos incentivos estarían basados en factores como el número de partidos disputados con el primer equipo del Barcelona, los goles anotados y otros objetivos deportivos.