Míster remontada Flick

Uno de los rasgos de identidad del FC Barcelona de Hansi Flick es que nunca lo puedes dar por muerto. Lo dijo el entrenador del Levante, Julián Calero, la última víctima de los barcelonistas: "Los hemos dejado heridos, pero no heridos de muerte". A este Barça si no lo rematas, siempre puede haber opción para un volantazo en cualquier momento.

Flick logró que su equipo firmara la décima remontada desde que dirige la nave bacelonista. La primera de esta campaña, que se suma a las nueve del ejercicio anterior.

El Barça del técnico alemán captó su mensaje desde el primer instante. Tampoco le quedó otro remedio. En los dos primeros desplazamientos de la temporada 2024-25 empezó perdiendo a domicilio en Valencia y Vallecas. Hugo Duro y Unai López avanzaron a sus equipos, pero un doblete de Lewandowski en territorio che y los goles de Pedri y Dani Olmo en el estadio madridleño permitieron sumar los seis puntos.

Lewandowski fue el artífice de la victoria en Valencia en la primera jornada de la campaña anterior / EFE

El inicio de Liga fue clave para el Barça. El equipo encadenó siete victorias consecutivas en el campeonato hasta que llegó la derrota en El Sadar. Luego llegó el fatídico noviembre y final de año complicado hasta que la maquinaria volvió a arrancar en enero.

En la Supercopa de Europa, el primer título en juego del año, el FC Barcelona se sobrepuso a lo grande al primer gol del Real Madrid obra de Mbappé. Los barcelonistas se impusieron por 2-5 y pudieron levantar el trofeo que dio el pistoletazo a la reacción barcelonista, en especial en la Liga.

Víctima Madrid

El Madrid ha sido la víctima que en más ocasiones ha sufrido las remontadas del Barça. En la final de la Supercopa, en la de la Copa del Rey (3-2), con los ya históricos goles de Ferran Torres y Koundé, en la prórroga, para levantar el resultado, y en la Liga en Montjuïc, donde se pasó de un 0-2 inicial a un 4-3 final. El hat-trick de Mbappé fue inútil para los blancos.

El Atlético de Madrid también dejó escapar un 2-0 en el Metropolitano en una recta final vertiginosa de los de Hansi Flick. En unos últimos 15 minutos impresionantes, el Barça se llevó la victoria por 2-4 con doblete de Ferran Torres y los goles de Lewandowski y de Lamine Yamal.

Mbappé sufrió el efecto Flick / EFE

Kylian Mbappé no ha sido el único jugador que le ha endosado un 'hat-trick' al FC Barcelona y ha acabado perdiendo. A Borja Iglesias le ocurrió en el Barça-Celta. Del 1-3 se pasó a un antológico 4-3 para dar un paso de gigante hacia la Liga.

El colista Valladolid fue otro conjunto que dio un susto al Barça cuando ya se olía el alirón. Los pucelanos golpearon primero para que Raphinha y Fermín remontaran tras el descanso en un encuentro mucho más sufrido de lo esperado.

La espina del Meazza

En la Champions League quedó en la retina de los culers un partidazo en Da Luz frente al Benfica. El cuadro azulgrana se había puesto 3-1 por debajo en el tanteador cuando sacó a relucir su coraje para imponerse por 5-4 con un gol in extremis de Raphinha.

Eso sí, en la máxima competición continental quedó clavada la espina de no haber podido lograr el pase a la final en una remontada que no pudo cerrarse en el Giuseppe Meazza. El Barça volvía a darle la vuelta a un 2-0 para situarse con un 2-3 hasta que en el tiempo de descuento marcó Acerbi y en la prórroga llegó la sentencia interista con el tanto de Frattesi.

Raphinha celebra la heroica victoria del Barça ante el Benfica / EFE

En cualquier Barça, Flick ha logrado que su equipo luche siempre hasta el final. Que lo deje todo en el campo como vía para lograr las victorias. El esfuerzo es innegociable y, por ello, se enfadó tanto cuando vio a sus jugadores bajando el pistón en Son Moix frente a un rival con nueve jugadores.

Flick es sinónimo de remontada o, como mínimo, de hacer que los culers siempre se sientan orgullosos por el desempeño de sus hombres.

Todas las remontadas de Flick

TEMPORADA 2024-25

LaLiga

Jornada 1 · Valencia 1 – Barça 2 · (17/8/2024)

Jornada 3 · Rayo 1 – Barça 2 · (27/8/2024)

Jornada 28 · Atlético 2 - Barça 4 · (16/3/2025)

Jornada 32 · Barça 4 - Celta 3 · (19/4/2925)

Jornada 34 · Valladolid 1 - Barça 2 · (3/5/2025)

Jornada 35 · Barça 4 - Madrid 3 · (11/5/2025)

Champions League

Jornada 7 · Benfica 4 - Barça 5 · (21/1/2025)

Final Copa del Rey

Barça 3 - Madrid 2 · (26/4/2025)

Final Supercopa de España

Madrid 2 - Barça 5 · (12/1/2025)

TEMPORADA 2025-26

LaLiga

Jornada 2 · Levante 2 - Barça 3 · (23/8/2025)