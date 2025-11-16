La misión ¿imposible? de encontrar al nuevo Iñigo Martínez: Quién es quién en la lista de centrales futuribles del Barça

Uno de los grandes objetivos del próximo verano del Barça es el fichaje de un central. Los primeros meses de competición han destapado la dependencia que tenía el equipo de la figura de Iñigo Martínez. La influencia del central vasco era decisiva por varios aspectos: era el defensa que mejor dominaba el fuera de juego, pero también era un capitán sin brazalete. El Barça no ha encontrado un relevo parecido: no hay en la plantilla un central que se comunique con el resto de la defensa como él ni tampoco un perfil zurdo con su salida de balón.

El pasado verano Deco ya dejó entrever que saldría un central de la plantilla, pero mientras todos los caminos apuntaban a Christensen el central vasco dio un paso adelante y pidió salir contra pronóstico al Al-Nassr.

Desde entonces Flick ha probado todas las opciones: empezó con Cubarsí en esa posición, pero con el paso de las semanas Eric ha ido cogiendo protagonismo en esa posición. Los dos son ahora mismo la primera opción para el técnico alemán como pareja central titular, pero el club sigue rastreando el mercado buscando un central más. Estos son algunos de los nombres de la lista que maneja el club:

Nico Schlotterbeck (25 años, Borussia Dortmund), el gran deseado

El futbolista con un perfil más parecido a Iñigo Martínez y el gran deseado. El central zurdo del Dortmund gusta a Flick y parece un futbolista que puede mezclar muy bien con Cubarsí. Su contrato termina en 2027, una situación que favorece mucho su fichaje, aunque la lista de pretendientes es grande.

Schlotterbeck destaca sobre todo por una zurda exquisita para romper líneas con una mirada panorámica del juego. Su habilidad con los desplazamientos en largo recuerdan mucho a Iñigo. El central alemán, además, destaca por su agresividad y capacidad para corregir situaciones con espacio.

El Dortmund ya le ha hecho una propuesta de renovación hasta el 2030, pero el alemán ha avisado que no tiene ninguna prisa por renovar. La gran problemática de su fichaje puede ser la ficha que pida un futbolista con muchas propuestas. Su valor de mercado ya está por encima de los 40 millones y el Bayern ya está apretando.

Gonçalo Inácio (24 años, Sporting Lisboa), un golpeo de seda

Una de las grandes apariciones en defensa del futbol portugués de los últimos años. El excentral del Madrid, Pepe, llegó a decir que "si yo tuviera el pie izquierdo de Inácio, sería el mejor central del mundo". Así de bien considerado se tiene en su país este central zurdo del Sporting Lisboa que también es internacional con su selección. Con solo 24 años tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de 60 millones.

El conjunto portugués está tratando de renovarlo pero el futbolista de momento se lo piensa. Inácio destaca por su rapidez pero también por tener una relación especial con el gol. Su habilidad para sacar provecho en situaciones a balón parado (mide 1,85) es una de sus grandes virtudes.

Marc Guéhi (25 años, Crystal Palace), una oportunidad de mercado

El Crystal Palace ya sabe que el internacional inglés no renovará y se marchara libre este verano. Un escenario que lo ha convertido en una gran oportunidad de mercado para el Barça. A pesar de tener solo 25 años, Guéhi ya sabe lo que es tener que remar para consolidarse en la élite.

Marc Guehi capitaneando al Crystal Palace en la FA Cup / Tribuna

Formado en las inferiores del Chelsea, tuvo que salir y competir en la Championship antes de encontrar su sitio en la Premier y en la absoluta de Inglaterra. Ha sido en el Crystal Palace donde se ha convertido en uno de los centrales importantes de Inglaterra y lo ha hecho con un estilo sobrio, distinto al tradicional del defensa británico. Guéhi destaca más por su posicionamiento que por su agresividad sin balón. El Bayern está acelerando las negociaciones para firmarle ante el interés de clubes como el Barça y Liverpool.

Tylel Tati (17 años, Nantes), un diamante por pulir

A sus 17 años ya ha debutado como profesional con el Nantes. En Francia destacan su potencial y el Barça tiene buenos informes de él. Tati, central zurdo, destaca por unas condiciones físicas excepcionales, lo que lo convierten en un defensa muy dominante.

El Nantes incorporó a Tati en el 2023 procedente del Clairfontaine y ya destacó enormemente en las categorías inferiores. El club francés decidió apostar por él este verano y le hizo contrato profesional renovándole hasta el 2028 para explorar todo su potencial. Taty se ha convertido en titular del equipo. Cumple 18 años en el mes de enero y el Nantes se frota las manos ya que tiene un diamante en bruto.

Upamecano (27 años, Bayern), talento bajo sospecha

A pesar de haber firmado actuaciones para ser considerado uno de los mejores del mundo, su irregularidad ha hecho que esté permanentemente bajo sospecha. Upamecano es un fijo en las alineaciones del Bayern, pero termina contrato este verano.

La llegada de Komany al banquillo del conjunto alemán además parece haber tenido un gran impacto en su juego. Lo reconoció él mismo recientemente: "Me ha ayudado mucho con mi posicionamiento, la posición corporal, cómo leer los balones largos y cuándo hacerlo. Nos pusimos a trabajar desde el primer día, hay posiciones corporales muy precisas que se deben respetar". El técnico cuenta con el central francés, a quien el Bayern trata de renovar.

El club alemán es optimista con su continuidad, pero algunos clubes como el Madrid están muy encima de su fichaje y otros como el Barça están atentos, porque lo consideran una oportunidad de mercado. Upamecano cuenta con mucha experiencia en la élite y destaca por cómo maneja las situaciones de uno contra uno y su tranquilidad en la salida de balón.