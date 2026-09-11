Mirza Catovic, la apuesta del Barça que tiene a su referencia en casa

Tras apenas un par de sesiones con sus nuevos compañeros, Juliano Haus Belletti decidió dar media hora de juego a uno de los flamantes fichajes de este verano del Barça Atlètic. Mirza Catovic, con un físico imponente a sus 19 años, disputaba ese primer rato con su nuevo equipo y lo hacía casi como si se hubiera criado en las entrañas de La Masia.

El germano se entendió con sus compañeros y mostró credenciales ocupando ese rol más posicional que hasta ese momento había llenado Pedro Villar. Zurdo y con muy buen manejo del balón, recuerda por su pierna hábil y por su corpachón a Marc Bernal.

Catovic llegó el día del cierre de mercado como cedido por parte del Stuttgart. Un préstamos que incluye una opción de compra. Su objetivo no es otro que aprovechar este curso de azulgrana y quedarse en propiedad en el Barça. Pero todo a su debido tiempo. En SPORT descubrimos algunos detalles de este futbolista criado en el fútbol teutón.

Imagen de Catovic con el Stuttgart / SPORT

OriginCario de la región de Sandzak, en los Balcanes, Catovic es musulmán, religión predominante en esta zona. De pequeñito se mudó a Alemania con su familia y, de hecho, es internacional sub'19 con la 'mannschaft'. Eso sí, puede ser seleccionable también con la absoluta de Bosnia y de Serbia por sus raíces.

Experiencia en la tercera categoría germana

Mirza se formó en las categorías inferiores del Rot Weiss Frankfurt. Hasta los 16 años, cuando fue captado por el VfB Stuttgart, uno de los clubes importantes en Alemania. Allí ha jugado estos últimos tres años. Esta temporada, de hecho la había iniciado con el segundo equipo del Stuttgart, con el que había disputado dos encuentros de la Bundesliga 3. El curso pasado disputó 29 encuentros en la tercera categoría del fútbol germano en los que anotó un gol. Y el anterior, con apenas 17 años, ya jugó potros 10.

Gran físico

Es un futbolista con un físico ya de élite, maduro, con muy buen pie y potente en los duelos. Mirza ya fue pieza clave de la Alemania subcampeona de Europa sub'19. Allí se vio las caras, curiosamente, con Xavi Espart. Disputó la final entera frente a España (2-0).

Catovic, tras recoger su medalla en el Europeo / UEFA

Catovic es aficionado del Barça desde pequeñito (la foto que adjuntamos así lo atestigua). Además, sus referentes han sido Sergio Busquets y Rodri. Este segundo lo tendrá muy cerquita de ahora en adelante. Y quién sabe si en breve incluso podrá entrenar junto a él.

Catovic, de pequeño con la camiseta del Barça / SPORT

Otra curiosidad es que siempre, desde su formación, ha jugado de centrocampista, aunque tiempo atrás lo hacía más ofensivo, más cerca del área rival. Poco a poco fue retrasando su posición hasta ocupar este rol más de pivote, creativo.

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Catovic, durante su debut con el Barça / FCB

Como decíamos, en mente está ser importante en el filial y conseguir que el Barça se haga con él en propiedad mirando al primer equipo en el horizonte. Piano piano.