Miquel Àngel Cos, exfisioterapeuta del Barça, sobre Lamine: "Las pubalgias no se tratan, se gestionan"

El rendimiento de Lamine Yamal está muy por debajo del que en él es habitual, fruto de la lesión en el pubis que viene arrastrando desde el mes de septiembre. Su participación en el clásico, donde pasó desapercibido en el juego del Barça, ha levantado las sospechas sobre si es necesario forzarle a estas alturas de competición. Miquel Àngel Cos, exfisioterapeuta del FC Barcelona, ha explicado que "las pubalgias no se tratan, sino que se gestionan".

Lamine se lesionó en el parón de septiembre con la selección española. Desde entonces, solo ha podido disputar cinco partidos con la elástica azulgrana, y en ninguno de ellos se ha visto la versión superlativa del extremo de Rocafonda. Aun así, Cos, que trabajó en el Barça entre 2000 y 2008, recomienda a Lamine que siga compitiendo. "Con el descanso absoluto no se mejora, todo lo contrario", desveló el fisioterapeuta en el programa 'Què t'hi jugues!'.

Aun así, Cos tampoco pide que los futbolistas con pubalgia disputen todos los partidos, sino que deben gestionar las cargas para reducir las molestias. "Entiendo que un partido así (clásico) lo debe jugar, pero entonces tiene que gestionar que no se le acumule un exceso de carga. Tenemos que intentar que en la progresión de la pubalgia, cuando haya picos altos de dolor, cada vez sean menos agudos y más espaciados en el tiempo", detalló Cos.

"Messi estuvo cuatro meses jugando con dolor"

El exfisioterapeuta del Barça, que trató en dos ocasiones la pubalgia de Messi, ha comparado ambos casos, aunque no se aventura a pronosticar cuando volverá Lamine al 100%. "Es difícil pronosticar, pero con Messi recuerdo que le decíamos: 'Leo, si tú hicieras ocho semanas sin jugar ni un solo partido, acabarías con la pubalgia y no tendrías dolor'. Pero él y el entrenador querían que jugara. Entonces, eso que duraría ocho semanas duró 16, pero jugando y cada vez con mejor rendimiento", desveló Cos.

El 'fisio' catalán, además, ha explicado que las molestias en el pubis suelen acrecentarse tras las vacaciones veraniegas. "Durante la temporada, los futbolistas tienen una pubalgia y la resuelven. Pero una vez acaba y vienen las vacaciones, no hacen el protocolo que se les indica. Esto provoca que cuando empieza de nuevo la temporada, entre septiembre y octubre, viene la pubalgia", sentenció Cos.