Dos minutos con Joan Laporta en un ascensor de Nueva York

Hay personas que entran en una habitación y ocupan el espacio. Joan Laporta entra en un ascensor y convierte las dieciocho plantas de trayecto en un pequeño acto de comunicación. En Nueva York, donde uno podría pensar que nadie se fija en nadie, en ocasiones sucede todo lo contrario.

El hotel donde reside el presidente del Barça, en el bullicioso Times Square, es un desfile de turistas, empresarios, artistas y deportistas. Por allí pasan desapercibidos famosos de medio mundo. Incluso algunos jugadores de la selección pasearon por la zona en bicicleta, sin despertar ningún tipo de interés.

Un magnetismo especial

Con Laporta sucede todo lo contrario. Quizá ayude esa ya clásica americana blanca que parece formar parte de su uniforme presidencial. Quizá sea su forma de caminar. O, sencillamente, ese magnetismo que siempre ha tenido.

Cada vez que sale del hotel, se forma un corrillo de aficionados que le piden una fotografía o le suplican que salude a su amigo o familiar a través de un FaceTime con el móvil. Concede todas las peticiones, bromea, reparte abrazos y transmite la sensación de disfrutar cada minuto del viaje.

El orgullo de La Masia

Ayer coincidimos en el ascensor. Fue minutos antes de que saliera a cenar con su amigo y asesor Alejandro Echeverría y con Samuel Eto'o. Hablamos del Mundial, de la selección y de Julián... Y, como cabía esperar, la conversación acabó en La Masia.

‘La Masia sigue demostrando que es el mejor modelo de formación del fútbol mundial y una fuente inagotable de talento para el Barça y para el fútbol’, me transmite con pasión.

‘Y además es un orgullo para todo el barcelonismo que dos culés formados en La Masia, Leo Messi y Lamine Yamal, sean hoy el centro de atención del fútbol mundial’.

Me remarca que no quiere olvidarse de que: ‘Los triunfos de La Masia son fruto del trabajo y el compromiso de todas las personas que, durante décadas, han apostado por el talento de casa y han contribuido a convertirla en un referente mundial’.

Un modelo de excelencia

Llegamos ya a la planta 18 y remata la conversación con un mensaje que resume buena parte de su discurso desde que regresó a la presidencia: 'Este éxito es también una demostración de que en el Barça sabemos hacer las cosas bien e impulsar un modelo de excelencia reconocido en todo el mundo'.

No descubrió nada nuevo. Laporta lleva años reivindicando La Masia como la gran ventaja competitiva del Barça. Pero escucharlo en un ascensor, sin focos, sin micrófonos y sin discurso preparado, permite comprobar que es una convicción profunda.

Dos minutos dan para poco. Apenas para subir unas plantas. Pero suficientes para corroborar que Laporta vive la presidencia con pasión y la vida como si cada día fuera el último.