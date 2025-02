Los minutos fatídicos que pueden cambiar una temporada (y el diagnóstico de Flick)

El Barça de Flick ha enamorado al mundo por su carácter genuino. Como ocurre con los acontecimientos únicos, a menudo son extremos y por lo tanto incluyen riesgos. El encuentro ante el Atlético fue un retrato preciso de un Barça tan estimulante como imperfecto, incapaz de renunciar al riesgo.

La jugada del tanto de Sorloth explica la naturaleza de este equipo: con un 4-3 en el marcador en el minuto 94', la línea defensiva tiró el fuera de juego. En una acción que exigía precisión, Koundé se resbaló y el Atlético dio el golpe final.

"Ya nos pasó en Liga, que justo los últimos minutos lo tiramos y lo volvemos a repetir. Tenemos que aprender de estas cosas. Sobre todo, tener la pelota y no tirar tanto la línea en los últimos minutos. Todavía queda la vuelta y estoy seguro que vamos a ir a por todas", se lamentó Pedri tras el encuentro. "Estamos cabreados por los últimos diez minutos", apuntilló Cubarsí.

Desde que terminó el encuentro, el cuerpo técnico del Barça sigue dándole vueltas a qué camino debe seguir en los minutos finales: ¿Bajar de revoluciones el partido y alargar las posesiones? ¿Juntar líneas en repliegue defensivo como hizo con diez jugadores ante el Madrid y el Sevilla? ¿O no perder su escencia y hundir al rival en su área y acabar las jugadas para desactivar al rival?

De la capacidad del cuerpo técnico dependerá el desenlace de la temporada; sobre todo con las partidos que están por venir, especialmente en las eliminatorias de Champions.

Números preocupantes

Los números son en este sentido demoledores: el Barça promedia 3,09 goles a favor por duelo; sin embargo, recibe 1,102, de los cuales un 30% los encaja en los últimos 15 minutos de los partidos. En total, 43 goles en contra, una circunstancia que preocupa a Flick.

Tras el duelo ante el Atlético, el alemán no pudo esconder su frustración: "es una cosa que hablo con los jugadores y hemos trabajado. A veces nos falta control en estos minutos, pero es un equipo muy joven. Es verdad que nos faltó confianza con la pelota, pero esto es fútbol y a veces pasan estas cosas", empezó diciendo.

"Debemos controlar, hicimos cambios para estabilizar la defensa, las cosas han ido como han ido y lo tenemos que aceptar. El cuarto gol me hace sentir enfadado, no lo debíamos encajar. No había presión, no es así como trabajamos".

De Jong y Pedri completaron un buen partido ante el Atlético / Siu Wu / EFE

'Pedridependencia' y ¿alternativas? en el banquillo

Flick dio entrada a Eric, Gavi y Fermín a mediados de la segunda parte pero ninguno fue capaz de suplir la aportación de Pedri. El Barça perdió control y claridad con la salida del canario y también amenaza con la sustitución de Raphinha.

La primera decisión controvertida de Flick fue aposatr antes por Eric que por Casadó para jugar de mediocentro tras cambiar a Pedri. El técnico temía el juego aéreo del Atlético y además veía en Eric un futbolista capaz de darle tranquilidad al mediocampo. Pero el canterano no logró conectarse al partido. Tampoco Gavi y Fermín, dos futbolistas con tendencia a verticalizar el juego y a moverse much sin balón.

La realidad es que, ahora que De Jong se está consolidando en el once, Flick ha perdido futbolistas que entrando desde el banquillo puedan darle pausa a la posesión azulgrana. El alemán tampoco reparó en Casadó y Araujo dos futbolistas capaces de ganar duelos individuales y ser importantes en un repliegue defensivo para defender un marcador.

El encuentro volvió a subrayar la 'pedridependencia' que sufre el Barça de Flick: en una propuesta que a menudo es una moneda al aire, Pedri se ha convertido en la red de seguridad del equipo.