Minuto de silencio por Gabriel Masfurroll

El FC Barcelona dedicó un minuto de silencio a Gabriel Masfurroll, quien falleció a los 72 años. Masfurroll fue directivo del FC Barcelona durante la presidencia de Josep Lluís Núñez y ejerció como vicepresidente y portavoz en la etapa de Joan Gaspart, entre 2000 y 2002, periodo en el que participó en decisiones clave como la llegada de Leo Messi al club. En 2010 regresó a la entidad azulgrana como vicepresidente segundo de la Fundación, bajo la presidencia de Sandro Rosell.

Además del Barça, Masfurroll fundó tuvo un papel destacado en el impulso del sistema sanitario privado en España. En 1997 USP Hospitales, grupo que presidió y dirigió hasta 2010 y que se expandió internacionalmente a países como Portugal, Marruecos y Angola.

A lo largo de su trayectoria también ocupó puestos de responsabilidad en centros de referencia como la Fundación Puigvert, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Sant Pau o la Clínica Quirón. Además, lideró proyectos estratégicos desde la consultora Gesgrup y ocupar cargos directivos en compañías como Sanitas, HCA o Tenet Healthcare.

Lamine, MVP de noviembre

En los prolegómenos del partido también fue protagonista Lamine Yamal, a quien Pedri le entregó el premio al mejor jugador de LaLiga en el mes de noviembre. El Barça ha reaccionado durante este mes después de la derrota sufrida en el Santiago Bernabéu hasta el punto de alzarse con el liderato.

Lamine ha tenido una presencia muy destacada en las seis victorias consecutivas con 4 goles y 3 asistencias. Por ello, LaLiga ha decidido premiarle con el trofeo de MVP de un noviembre mucho más provechoso en el campeonato liguero que en la Champions League.

En la máxima competición europea, el Barça empató contra el Brujas y fue goleado en Stamford Brdige. Dos resultados que le han dejado en una situación complicada para optar al Top8.