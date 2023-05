La minuta de Trias Fargas

El abogado fue el encargado de negociar el fichaje de Di Stéfano con el Millonarios Un documento que obra en poder del coleccionista Dani Crespo revela los honorarios que pidió Trias Fargas por su intervención en la contratación del futbolista argentino

La llegada de Alfredo Di Stéfano al fútbol español fue un serial. Ni el mejor guionista hubiera ideado una trama tan compleja, cruel y arbitraria. Y poco se puede añadir después de la publicación en 1993 de la “Història del FC Barcelona” (Labor) de Jaume Sobrequés y en 2006 del libro “El caso Di Stéfano” (Edicions 62).

En este último volumen, obra de los periodistas Xavier G. Luque y Jordi Finestres, se explica y documenta rigurosamente uno de los fichajes que hicieron correr más tinta en los primeros años de la década de los cincuenta... Y, todavía hoy, 70 años después, el ‘caso Di Stéfano’ sigue generando interés por contar con infinitas y enmarañadas aristas. Una de ellas, los honorarios que pidió y finalmente cobró Trias Fargas por las gestiones que realizó en el caso.

En el libro se da cuenta que el directivo del FC Barcelona, Narcís De Carreras, en 1953 vicepresidente con Enric Martí Carreto y futuro presidente de la entidad azulgrana (1968-1969), confió en el abogado Ramon Trias Fargas para que negociara con el Millonarios de Bogotá el traspaso de Di Stéfano por el Barça. Di Stéfano estaba jugando en el fútbol colombiano en calidad de cedido por el River Plate de Buenos Aires.

El elegido

Trias Fargas (Barcelona, 27 de diciembre de 1922), hijo de una familia nacionalista militante, se exilió junto a sus padres en Colombia en 1939 después de la Guerra Civil. Allí, el futuro político catalán cursó la carrera de Derecho, doctorándose en 1947. En 1950 obtuvo el ‘Master of Arts in Economics’ después de estudiar Economía en la Universidad de Chicago (Estados Unidos). Su elección para que llevara el caso no fue casual: conocía el país y tenía contactos. Además, su padre, Antoni Trias Pujol, era accionista del Millonarios.

Igualmente, en el libro de Luque y Finestres, se desvela que Trias Fargas, después de un largo litigio con el FC Barcelona, acabó cobrando 135.000 pesetas por su gestión en el caso Di Stéfano. De todas formas, no fue la cantidad que el letrado presentó inicialmente. Un documento, que obra en poder del coleccionista Dani Crespo, confirma que la minuta de honorarios que presentó Trias Fargas se elevó hasta las 180.000 pesetas.

En la factura que presentó Trias Fargas como abogado y mandatario del FC Barcelona en las gestiones que le fueron encargadas para obtención del pase de Di Stéfano, entre el 15 de mayo al 3 de agosto de 1953, se detallan conceptos como reuniones, conferencias internacionales a horas intempestivas, diligencias en el consulado de Colombia, vuelos (más de 100 horas) Barcelona-Nueva York-Bogotá-París-Barcelona o redacciones de varias notas para los periódicos de Bogotá, entre muchas otras acciones.

Informes

El libro “El caso Di Stéfano” recuerda que Trias Fargas, a su regreso a Barcelona, redactó un informe de 33 páginas en el que había sido “muy agresivo” con el presidente Enric Martí Carreto. Y es que, en Colombia, el abogado se perdió algunos capítulos del fichaje de Di Stéfano que se cocinaron en Barcelona y Madrid y de los que no tuvo todos los detalles —o ninguno—, circunstancia que le incomodó y le hizo sentir en situación de fuera de juego. En cualquier caso, Trias Fargas presentó la minuta a finales de 1953, pero no tuvo respuesta por parte de los servicios jurídicos de la entidad barcelonista.

Después de casi un año de fuego cruzado entre Trias Fargas y el Barça, presidido entonces por Francesc Miró-Sans, se llegó a un acuerdo (noviembre de 1954). El letrado cobró, como relata el libro “El caso Di Stéfano”, 75.000 pesetas en concepto de honorarios y 60.000 por los gastos. El pulso entre las partes fue intenso, llegándose a filtrar que Trias Fargas había sido socio del Espanyol.

Trias Fargas, patriota catalán, falleció el 22 de octubre de 1989 de un infarto durante un mitin en El Masnou, en un acto de la campaña electoral de 1989. Atendido de urgencia en la plaza de Ocata por médicos y ATS que se encontraban entre el público, fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario de ‘Can Ruti’ de Badalona, donde ingresó cadáver.

Trias Fargas, uno de los fundadores de Esquerra Democràtica de Catalunya (1975-1978), fue presidente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) entre 1979 y 1982, Diputado en Madrid (1979-1986), Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (1980-1982 y 1988-1989) y Senador (1986-1988).