El ministro de Deportes del Congo: "Estamos invirtiendo en el Barça para encontrar al Messi congoleño"

Fue este miércoles 30 de julio cuando el FC Barcelona anunció de forma oficial su acuerdo de patrocinio con el gobierno de la República Democrática del Congo. En su búsqueda de ingresos para mejorar el estado de las cuentas del club y allanar el camino para alcanzar la regla 1:1 que le permita inscribir con mayor facilitad, el Barça se alió con un nuevo 'sponsor' que le reportará más de 10 millones de euros por temporada.

Hasta el momento, ninguna de las partes implicadas en la firma se había pronunciado, pero ha sido el ministro de Deportes del país africano el que ha dicho la suya en una entrevista a 'Jeune Afrique'. Didier Budimbu defiende el acuerdo suscrito con el FC Barcelona y también los otros con el AC Milan y el AS Mónaco: "Lo principal es el entrenamiento y el desarrollo. Las camisetas son solo un complemento. Si descubriéramos a Messi entre los 50 jóvenes congoleños que pronto se incorporarán al Barcelona, ¿qué dirías?", dice la autoridad congoleña.

En la misma línea, Budimbu, encargado de negociar con el Barça, recalca que están "invirtiendo en Barcelona para encontrar al Messi congoleño". Además, destaca la presencia de niños congoleños en el fútbol base español: "Anualmente se celebran 4 campus de entrenamiento en España, en los que participan 50 jóvenes jugadores congoleños, con el objetivo de desarrollar talentos", asegura.

Ahora bien, no hay que olvidar las numerosas críticas que se ha ganado el gobierno de la República Democrática del Congo después de cerrar varios patrocinios con un precio total de 90 millones de euros. Una cifra que resulta sorprendente dado el elevado nivel de pobreza y la falta de inversión en infraestructura deportiva del país. No obstante, el ministro le quita importancia: "10 millones de dólares son una carretera de 4 o 5 km. ¿Deberíamos privarnos de entrenar jugadores por eso? Los países grandes lo hacen, como Costa de Marfil o Ruanda. ¿Por qué no nosotros, la República Democrática del Congo?", defiende Budimbu.

El Mónaco ya luce el lema "R.D. Congo, Cour de l'Afrique". / AS MONACO

Los detalles del acuerdo

Finalmente, el máximo responsable del área deportiva del estado africano algunos de los detalles del acuerdo con el Barça: "La República del Congo obtendrá un espacio VIP en Spotify Camp Nou para utilizarlo en eventos especiales, además de una sala de exposiciones de 80 m² para promocionar su destino y sus productos. También tenemos derecho a organizar un partido anual en el Camp Nou después de que el estadio se privatice durante un día completo", explica el ministro de Deportes aludiendo a los eventos que se celebran en el estadio azulgrana una vez se finaliza la temporada.

Asimismo, tal y como anunció el Barça en su comunicado, en virtud del acuerdo firmado, el club se compromete a que todos sus equipos profesionales luzcan el lema "RD Congo - Coeur de Afrique" en la parte trasera de sus camisetas de entrenamiento. Además, la alianza, que tiene una vigencia de cuatro años, implica que el club catalán llevará a cabo diferentes iniciativas en el Congo mediante las Barça Academies, a través de las cuales "creará y desarrollará un programa de actividades deportivas" destinado a los niños de la región, y desde el Barça Innovation Hub, se desarrollarán programas específicos para adultos, con itinerarios de formación para entrenadores que fomentarán el talento y ampliarán los conocimientos de estos profesionales bajo la metodología Barça.