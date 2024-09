Mingueza: “El proyecto del Barça va a más y este año puede explotar”

En solo cuatro jornadas ya llevas dos goles y tres asistencias, más no podía hacer para ser llamado por la selección...

Es verdad que he empezado con mucho acierto de cara a portería. Este año en el equipo hemos mejorado mucho, sobre todo con balón, generamos peligro. En el último partido no estuvimos muy acertados, pero tener estas estadísticas es gracias a lo bien que el equipo lo hace.

Más allá de los números, ¿está disfrutando mucho en este Celta de Giráldez?

El año pasado ya disfruté mucho, aunque a nivel de equipo no conseguimos ganar muchos partidos. A nivel individual estaba muy contento. Quizá si hubiera marcado cuatro goles y dado 5 asistencias habría sido muy diferente, y se habría hablado más de la temporada. Generé bastante y disfruté en posiciones más avanzadas. Esta temporada lo estoy aprovechando más.

¿Mantiene el coach personal a nivel psicológico y futbolístico que tenía en el Barça?

Aún sigo trabajando el aspecto mental y analítico del fútbol. Las dos cosas. Me fue bien y todo lo que vaya bien y sume, bienvenido sea.

El caño de El Sadar

El domingo llegó a ser trending topic: ‘Lo de Mingueza’. Menudo impacto tuvo su caño en El Sadar.

Fue una jugada muy bonita de ver, encima cerca del área con poco espacio, un recurso que me salió bueno con la asistencia. Fue una buena jugada y que acabó en gol.

¿Se esperaba realmente esta llamada de De la Fuente?

Me habían dicho que había posibilidades, pero sinceramente no estaba pendiente del todo. En realidad, hubo una cámara del Celta que me seguía desde que lo supieron por la mañana y no caí en eso. No pensé de más. Hace mucha ilusión, es un pequeño objetivo que tenemos los jugadores y te pone contento y feliz.

Mingueza está feliz de jugar con España / Pablo García / RFEF

¿Ha pensado en el hueco que ahora se abre en el carril derecho con la retirada de Navas?

Con Jesús Navas después de tantos años haciéndolo bien en el Sevilla, selección y City, claro que deja un hueco importante. Con tanto nombre y tanta trayectoria se nota mucha. Yo intento aportar el máximo al equipo y lo que pueda hacer. Lo que esté en mis manos dentro y fuera del campo.

¿Está en el mejor momento de su carrera?

Entre el primer año del Barça en el primer equipo que fue muy bueno, y éste, la cosa estaría por ahí.

"Barça o Madrid tendrán que estar en la excelencia para ganar"

En el Barça formó parte de una pequeña revolución con Komean con otros jóvenes, Pedri, Balde, Gavi… ¿Lo entiende así?

El Barça aún está en el proceso. Es algo que no es de un año para otro. Con los jugadores que había, algunos debían irse, como Leo, Busi, Jordi Alba, muy importantes, que han marcado un antes y un después. Era muy difícil sustituirlos. Es un proyecto que necesita tiempo. Ir poco a poco y confiar. El año pasado se vio que podía ir a más y espero que este año acabe de explotar.

¿Se puede competir contra el Madrid?

Sí, está claro, el Madrid es un equipo que con Mbappé tiene de los mejores delanteros del mundo, son muy completos, con la defensa, Dani Carvajal, los centrales, el portero, Fede Valverde… es un equipazo. Sea Barça o Madrid tiene que estar en la excelencia para estar arriba en las competiciones. Será difícil para los dos equipos y bonito de ver.

Mingueza espera ayudar en esta Nations League / Pablo García / RFEF

Usted ha dado muestras de estar feliz en el Celta, ¿pero mantiene un rincón de su corazón culé?

Estoy encantado con el Celta, un club que me ha dado muchísimo, me han acogido súper bien, la ciudad es increíble, el club, Iago Aspas, Hugo Mallo que llevaban 20 años en el primer equipo, me acogieron como si llevara 20 años con ellos. Tuve un increíble recibimiento. Es mi tercer año y estoy como en caso. De todos modos, no puedo olvidar de dónde vengo. En el primer equipo solo estuve dos años., pero el Barça no es solo el primer equipo. Es la cantera, la Masia, el colegio de la Masia, educadores, entrenadores, jugadores... soy lo que soy en parte por ellos. Veía más a los educadores que a mis padres. A partir de los 14 años cuando iba en taxi a entrenar, lo mismo. He aprendido la mayoría de cosas allí, siempre estaré agradecido y el Barça siempre estará en mi corazón. Estoy súper agradecido..

"En mi segundo año en el Barça no estuve bien"

En su caso eligió el camino de marcharse en su tercer año del Barça, ¿por qué no tuvo paciencia para intentarlo más tiempo?

Yo era muy joven, necesitaba jugar, no estaba con confianza, el primer año estuvo en mi mejor nivel físico y de futbol. En el segundo no lo estuve. Creo que no estuve bien. Era difícil, pero son cosas que pasan.

Permítame, es difícil encontrar a un futbolista tan autocrítico.

Toda la gente es autocrítica, aunque quizá no tanto. Sabía que no tenía la confianza del míster, quería jugar en Primera División. Sabía lo que había, del Barça no se opusieron, me dejaron salir libre y estoy muy contento de cómo fue todo.

Tiene dos años más de contrato en el Celta, ¿pero ha pensado en quizá algún día volver a casa?

Eso está muy lejos, estoy centrado con el Celta, hacer muy buen año, lo merecemos, hemos sufrido demasiado estos dos años y toca hacer un buen año para no jugárnosla en los últimos partidos.