Mingueza: “No haré ninguna celebración excesiva si marco contra el Barça”

“Me he criado en la Masia, les debo todo y tienen todos mis respetos”, ha declarado el defensa del Celta en rueda de prensa El canterano azulgrana vivirá este sábado un partido muy especial en Montjuïc: “Recuerdo ir allí a ver atletismo con mi padre”

Óscar Mingueza, que está completando un buen inicio de temporada 2023/24 en su segundo año en el Celta de Vigo, se prepara para disputar un partido muy especial para él. Este sábado (18.30 horas), el canterano azulgrana visitará el Estadi Olímpic Lluís Companys, la nueva ‘casa’ culé, y lo hará con la firme voluntad de ayudar a su equipo a sumar los tres puntos. En caso de que marque un gol, sin embargo, el defensa tiene claro que no lo celebrará “de forma excesiva”.

“Si marcara, me pondría contento, pero tampoco haría ninguna celebración excesiva. El Barça me lo ha dado todo: educación, conocimientos de fútbol… Me he criado en la Masia, les debo todo y tienen todos mis respetos”, ha declarado Mingueza en rueda de prensa. “Tengo muchas ganas de ir a jugar a Barcelona. Estamos haciendo las cosas cada vez mejor, vamos a ir con la máxima ilusión”, ha añadido. Él nunca ha jugado en Montjuïc, pero recuerda "ir allí a ver atletismo con mi padre": "No será lo mismo que lo que significa el Camp Nou, pero el ambiente será parecido".

Sobre el crecimiento del proyecto de Xavi Hernández en el club azulgrana, el futbolista de Santa Perpètua ha considerado que “la plantilla es muy buena” y ha apuntado que “parece que en los dos últimos partidos les están empezando a salir las cosas”. “Llevan tiempo con el míster, trabajando su idea de juego, y tienen jugadores de mucho talento, de los mejores del mundo. El Barça siempre va a intentar marcar todos los goles que pueda. No afloja ni en amistosos, va al máximo y nosotros también tenemos que ir con esa mentalidad”, ha reflexionado.

Por último, Mingueza ha analizado la situación del Celta, decimosexto clasificado de LaLiga con una victoria, un empate y tres derrotas en las cinco jornadas iniciales del campeonato. “Vamos por buen camino. Hay que seguir así y seguro que pronto llegan los resultados. Hemos merecido más, nos ha faltado un punto de eficacia en algunos momentos, pero estamos cogiendo bien los conceptos defensivos”, ha finalizado.