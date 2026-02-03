Mingueza-Mika Marmol: dos 'palancas' millonarias perdidas para el Barça

El Barça ha estado muy atento en este mercado a posibles movimientos de jugadores por los que comparte derechos económicos con sus clubs. En los últimos veranos, el club blaugrana ha conseguido generar muchísimos beneficios con estos porcentajes de venta, pero la finalización del mercado de enero deja al Barça sin dos ingresos que podrían haber sido importantes: ni Mingueza ni Mirka Mármol han salido de sus clubs, a pesar de tener ofertas, por los que el Barça perderá todos sus derechos sobre ellos y a la larga solo podría percibir derechos de formación en el caso de que se diera alguna operación de venta.

El caso de Mingueza es el que más mal sabor de boca ha dejado al club blaugrana. El Barça mantentía el cincuenta por ciento de una futura venta y el Celta ya se negó a venderlo hace un año y en verano rechazando propuestas importantes. Aston Villa o Leipzig llegaron a ofertar cantidades que casi llegaban a los 20 millones de euros, pero finalmente no hubo operación. En este mes de enero también hubo posibilidades de salida, pero el Celta no ha querido desprenderse de un titular para cobrar una cantidad baja, ya que debía repartir beneficios con el Barça.

Todo apunta a que Mingueza saldrá con la carta de libertad del Celta a finales de temporada. Todas las negociaciones para conseguir su renovación han quedado en nada y todo indica que el lateral internacional acabará en la Juventus a coste cero a partir del próximo verano. Ni Celta ni Barça tocarán un solo euro y el futbolista seguirá en un proyecto de primerísimo nivel.

El caso de Mika Mármol es similar. Con una cláusula de rescisión de 10 millones de euros, el central pudo salir rumbo al Girona este mismo verano, pero no hubo acuerdo económico. En este mes de enero prácticamente no ha habido movimientos por lo que el defensor saldrá con la carta de libertad en verano. En su caso, Mármol ha llegado a tener propuestas por más de 7 millones de euros, pero la intransigencia de la UD Las Palmas por cobrar la totalidad de la cláusula y repartirse el dinero con el Barça, siempre acabaron por truncar las negociaciones.

En estos últimos años, el Barça ha logrado ingresos importantes por Nico González, tras su salida del Oporto al Manchester City, por la venta de Todibo o por la venta de los derechos a futuro que mantenía de Trincao. También hubo una operación importante con la salida de Chadi Riad al Crystal Palace. El Barça está muy pendiente de lo que pueda suceder con Abde el próximo verano, de quien aún posee el 20 por ciento de una futura venta.