Mingueza deslumbra en el Celta

Óscar Mingueza (25 años) sigue creciendo en el Celta. Tras su explosión la temporada pasada, este curso parece haber dado un paso más. El exazulgrana estuvo pletórico en los primeros 45 minutos del triunfo ante el Valencia. Mingueza marcó un golazo de volea tras aprovechar una gran asistencia de Iago Aspas. El azulgrana también dio una asistencia de gol al propio Aspas en una primera mitad espectacular del conjunto gallego.

Mingueza está brillando jugando como carrilero en la banda izquierda. El exazulgrana creció en las inferiores del Barça jugando como central y siendo comparado con Piqué. Pero, cuando empezó a tener protagonismo en el primer equipo con Koeman en los banquillos, ya jugó en muchas ocasiones como lateral. Con el paso de la temporada el neerlandés también le dio minutos como tercer central cuando cambió de sistema y pasó a jugar con un 3-5-2.

Los mareos ante el Valencia

Ante el Valencia, y tras ser uno de los grandes protagonistas de la primera mitad, se quedó sin jugar en la segunda parte. El técnico del Celta, explicó así la ausencia del futbolista tras el descanso: "Bien, gol y asistencia. Me dijo que en los últimos minutos de la primera parte estaba sufriendo mareos, no sé del todo que es lo que le estaba pasando y hemos decidido dejarle en el banquillo en la segunda parte. Tenemos un partido el lunes... y no queríamos arriesgar y poder perderle para la siguiente jornada".

Mingueza ha empezado la temporada con dos titularidades y lo está haciendo en una posición donde tiene peso en las dos áreas. El exazulgrana está teniendo un protagonismo ofensivo que no entraba en las previsiones de nadie cuando era un central en La Masia. Ya la temporada pasada fue una de las grandes armas ofensivas del Celta en unos meses complicados.