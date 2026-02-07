FC BARCELONA
Minguella habla claro sobre los problemas del Spotify Camp Nou: "De esto no habla nadie"
El colaborador de 'Tiempo de Juego' de COPE desveló algunos detalles sobre las obras del nuevo estadio del Barcelona
El estado del Spotify Camp Nou volvió a ser uno de los puntos de interés de los comentaristas de 'Tiempo de Juego', uno de los programas insignia de la Cadena COPE. Durante la retransmisión del encuentro entre Barça y Mallorca, los colaboradores Josep María Minguella y Dani Senabre opinaron sobre el renovado feudo blaugrana.
Para Minguella, uno de los principales focos de preocupación es el lento avance de las obras del Spotify Camp Nou. El exrepresentante se mostró especialmente preocupado por el parking, aclarando que "nadie me habla de si va a haber y dónde sitio para aparcar".
Pero el foco de las críticas de Minguella se centró en la gestión económica del proyecto de remodelación del estadio, llegando a acusar al club de falta de transparencia. "Tampoco han dicho cuánto va a costar, quién lo va a pagar... De esto no habla nadie", sentenció antes de lanzar una última advertencia. "Si debes 4.000 o 5.000 millones al final aparecerá un potentado y se llevará el club".
Las preocupaciones de Senabre
Menos crítico se mostró Dani Senabre, que visitaba por primera vez el Spotify Camp Nou desde su reapertura. El primer punto a analizar por el colaborador de Tiempo de Juego fueron las cabinas de prensa, que si bien es cierto que aseguró que la visibilidad "está muy bien", también apuntó a que estas son "un poco más cutres que las maravillosas en las que estaban antes".
Respecto a su experiencia accediendo al campo, Senabre admitió que "es lo que esperaba" para un estadio en obras, destacando que el momento de mayor complicación ha tenido lugar con la llegada del autobús del Mallorca a las inmediaciones del Camp Nou.
En cuanto a sensaciones globales, Senabre reconoció que el estadio "ahora mismo igual es menos impresionante de lo que uno se imagina", pero apeló a la paciencia del aficionado. "Dentro de un año y medio o dos, la gente no se va a hacer una idea de cómo realmente de bonito va a quedar".
- Cucurella no se corta sobre este exjugador de La Masia: 'Si me lo encuentro en la calle, dudaría si saludarle
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo
- Golpe encima de la mesa de Flick: quiere seguir trabajando con Deco en el Barça
- Horarios y fechas de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26: Atlético - Barça y Athletic - Real Sociedad
- La situación de Marc Guiu no sorprende a nadie
- A Florentino se le cae un fichaje galáctico
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca
- Cambios en la lista del FC Barcelona para la Champions: Cancelo, Ter Stegen, Dro...