Minguella no da crédito con el cambio de opinión de Joan Laporta: "Es evidente"

Empieza la cuenta atrás para las elecciones del FC Barcelona, que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo, coincidiendo con el encuentro ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou. En la carrera por la presidencia, se han quedado cara a cara Joan Laporta y Víctor Font. Finalmente, Marc Ciria no superó el corte de las firmas.

No están siendo unas elecciones al uso, ya que se están viendo imágenes totalmente únicas, pero también, al mismo tiempo surrealistas. El expresidente del Barça acudió al Bar Bocata antes del partido ante el Levante, donde sorprendió a todos tras ponerse a cocinar los míticos macarrones del establecimiento gastronómico.

Fue una imagen que generó mucha conversación y se convirtió en un acto muy aplaudido por gran parte de la afición blaugrana, demostrando que con estos simples detalles, Laporta está por encima de Font. Días más tarde, el expresidente del Barça se puso a cortar jamón ibérico en Andorra y también se subió a un tractor.

No cabe duda de que las elecciones están dando mucho de qué hablar y desde el 'Tiempo de Juego', presentado por el periodista Paco González, analizaron los dos candidatos. El colaborador más contundente al compartir su opinión fue Josep María Minguella, quien calificó estas elecciones como "muy importantes".

La principal razón que otorgó fue que "son dos maneras de entender el club en una situación delicada económicamente, que no podemos fichar jugadores desde hace no se cuánto y todo esto, y bueno, vamos a ver lo que hace la masa social".

Por esta razón, Minguella no dudó en decir que "no son unas elecciones más, sino que son muy importantes", especialmente para el devenir del club, que a nivel deportivo se encuentra en un gran momento, pero económicamente ya es otra historia.

Laporta y Víctor Font, camino de la presidencia del Barça / GORKA URRESOLA

En ese instante de la retransmisión, el presentador de 'Tiempo de Juego' aprovechó para cuestionarle a cuál de los dos candidatos votará el próximo 15 de marzo. Minguella fue claro: "Prefiero no decirlo".

Noticias relacionadas

Por último, Minguella confesó que no entiende el cambio de opinión de Laporta: "Es evidente que entró en el mundo del fútbol diciendo que no podía seguir Núñez tantos años y ahora que él es presidente está a punto de batir el récord de Núñez".