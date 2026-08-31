Minguella, muy contundente con Gabriel Jesús: "Es un poco como mi abuelo"

Gabriel Jesús ya ilusiona. El delantero brasileño está preparado para recuperar su máxima versión en su nueva vida en Barcelona. Quién conoce a Jesús sabe que es un jugador muy talentoso, que llegó a ser uno de los mejores delanteros del momento y que ahora, gracias a su trabajo y profesionalidad, está preparado para volver a ser aquél '9' que maravilló a toda la Premier.

En el momento en que Deco activó el fichaje del hasta ahora delantero del Arsenal, el propio interesado, que había desechado algunas ofertas a lo largo de este mercado, no dudó ni un segundo y dio el 'sí quiero' al equipo profesional que le representa y asesora.

El tren del Barça, que había pasado en 2016 cuando era una estrella emergente del Palmeiras, regresó y, en esta ocasión, el delantero no estaba dispuesto a dejar escapar esta posibilidad única.

"Es un jugador de vuelta"

Sin embargo, hay quien considera que Gabriel Jesús es un jugador 'del pasado'. El brasileño llega mermado por sus lesiones. Se ha perdido 418 días por culpa de la rodilla Pero nadie duda de su calidad, si está bien, marcará diferencias.

Estas dudas también se han planteado en la COPE. Josep Maria Minguella, una de las voces históricas más vinculadas al Barça, considera que Gabriel Jesús ya no es el futbolista que fue en sus mejores años.

"Es un poco como mi abuelo. Gran jugador, que tuvo la desgracia de sufrir dos lesiones graves y no se ha recuperado", empezaba argumentando quién fuera representante de jugadores y mantuvo una gran relación con el club, sobre Gabriel Jesús.

Gabriel Jesus, evacuado en camilla tras su lesión / AP

"El año pasado jugó poco porque el jugador que era excepcional, que metía goles, tuvo esta lesión y se ha quedado así", continuaba.

Por otra parte, el Barça recientemente ha fichado también a un jugador veterano, como Dominik Livakovic, titular con la selección croata.

"Como el Barça no tiene dinero, en la última semana está trayendo jugadores de vuelta. Un portero de 30 años, suplente, que es bueno, pero que no tendrá sitio aquí. Hace un año trajeron a uno que estaba en la playa; ahora traen a uno que estaba a punto de terminar contrato", explicaba.

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"Jesús puede hacer su papel en los entrenamientos. Era un rematador impresionante, pero necesita esa 'chispa' para ganar al contrario, y eso le va a costar mucho más en un fútbol como el español, que es muy potente", concluía.