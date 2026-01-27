¡Mina de oro! El Barça hace caja con los más jóvenes

En las próximas horas se confirmará oficialmente la salida de Dro Fernández para poner rumbo al Paris Saint-Germain a cambio de unos 8 millones de euros, ya que el club francés ha accedido a negociar en vez de pagar su cláusula de rescisión de 6 millones de euros, de cara a mantener la buena relación entre clubes.

Pese a que este tipo de ventas por importes no muy elevados acostumbran a dejar mal sabor de boca en el entorno del Barça, lo cierto es que en los últimos tres años el FC Barcelona ha logrado una elevada cifra de ingresos gracias a estas operaciones con jugadores sin prácticamente rodaje en el primer equipo.

Marc Guiu, canterano azulgrana que salió traspasado al Chelsea / X

60 millones de euros en tres años

Dro debutó con el primer equipo en pretemporada, donde dejó muy buenas sensaciones y se ganó la confianza de Hansi Flick, el cual incluso le había diseñado un plan físico específico para que pudiera alcanzar su máximo potencial. A nivel oficial, debutó en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc ante la Real Sociedad, arrancando además como titular. En total, ha participado en cuatro juegos de Liga y en uno de Champions League ante Olympiacos, en el cual logró dar una asistencia. Sin embargo, su poca participación y sus dudas de cara al futuro le han llevado a tomar la decisión de marcharse al PSG, mientras que el Barça obtendrá unos 8 millones por este traspaso.

De hecho, la del gallego no es la única operación del estilo que ha realizado el Barça en las últimas tres temporadas, pues muchos comparan su caso, por ejemplo, con el de Marc Guiu, quien tras debutar bajo las órdenes de Xavi Hernández, jugar siete partidos y anotar dos goles, puso rumbo al Chelsea, a cambio del pago de su cláusula de 6 millones de euros.

Más allá de Guiu y Dro, el club azulgrana ha embolsado desde la 23/24 4,5 millones por Unai Hernández, traspasado al Al Ittihad; 10,3 millones por Mikayil Faye, vendido al Stade Rennais; 6 millones por Álex Valle, quien puso rumbo al Como de Cesc Fàbregas; 10 millones por Julián Araujo, vendido previo paso en calidad de cedido por Las Palmas; 9 millones por Chadi Riad, al cual se vendió al Betis; 1 millón por Noah Darvich, que volvió a Alemania; 3,5 millones por Jan Virgili, que actualmente destaca en el Mallorca; 1,2 por Sergi Domínguez, que se marchó al Dinamo Zagreb tras debutar con Hansi Flick; 3 millones por Estanis Pedrola, y 700.000 euros por Fabio Blanco.

En total, gracias a las ventas de estos 14 futbolistas, los cuales no habían tenido protagonismo excesivo en el primer equipo, el FC Barcelona ha ganado 63.200.000 € en tres cursos, según datos de Transfermarkt.