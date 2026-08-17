'Mimos' para Xavi Espart

Xavi Espart está siendo, sin ninguna duda, uno de los nombres propios de la pretemporada 2026/27 en el FC Barcelona. El canterano renunció a sus vacaciones tras el Europeo sub-19 para ponerse a las órdenes de Hansi Flick y convencer al técnico alemán de que merecía un sitio en el primer equipo blaugrana. Ha sido uno de los mejores jugadores en la preparación del curso, ha brillado tanto en el lateral como en el centro del campo y todo apunta a que logrará su objetivo de consolidarse con los 'mayores'.

Este lunes, en la nota informativa que ha publicado tras el entrenamiento posterior a la goleada ante el FC Basilea (2-5), el Barça no ha incluido a Espart en la lista de canteranos que se han ejercitado sobre el terreno de juego de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El club no ha especificado los motivos y fuentes del mismo confirman que no ha formado parte de la sesión, pero que esto no significa nada en una sesión de recuperación como la de hoy.

Según ha podido saber SPORT, la ausencia del canterano en el entrenamiento de este lunes se debe a una gestión de cargas típica de pretemporada. Xavi Espart no ha tenido un período de descanso este verano y los preparadores físicos azulgranas, en consenso con el futbolista, han considerado oportuno que realizara trabajo de recuperación en solitario. No sufre ninguna lesión y no debería tener problemas para participar en la sesión del martes, previa al Gamper contra el Al-Ahly egipcio.

Xavi Espart: "'Me he sentido muy cómodo en esta posición" / FC BARCELONA

En cualquier caso, Flick no va a correr riesgos con ningún futbolista, por lo que no lo forzará si no está al 100%. Pedri y Gavi, por ejemplo, no viajaron a Suiza, el primero como parte del plan específico que está siguiendo y el segundo por molestias habituales en toda pretemporada.

Xavi Espart fue uno de los jugadores que más minutos disputó en el amistoso contra el Basilea en el St. Jakob-Park. Fue titular en la sala de máquinas al lado de Marc Bernal y fue sustituido por Bisiwu en el 79'. Acabó con 64 intervenciones, 52/55 en pases completados (dos de ellos clave), un regate, tres entradas, tres recuperaciones y 5/7 en duelos. Buenos números para el de Vilassar de Mar en una nueva demostración de personalidad, comprensión del juego y dominio del esférico.