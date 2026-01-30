FC Barcelona
Mimos de Flick a Cancelo
El técnico blaugrana estuvo charlando con el defensa portugués antes de que diese comienzo el último entrenamiento antes de viajar a Elche
El FC Barcelona ha realizado la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Elche para disputar la 22ª jornada de LaLiga en el Estadio Martínez Valero frente al conjunto franjiverde. Sin novedades ni ausencias destacadas -más allá de los lesionados Christensen, Gavi y Pedri-, Hansi Flick podrá salir con todo este sábado a partir de las 21:00 horas.
Durante la sesión matinal que se llevó a cabo en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, antes de que diese comienzo al entrenamiento, Hansi Flick y otros miembros del 'staff' técnico estuvieron conversando con Joao Cancelo.
El defensa portugués se ha vestido de corto en las dos jornadas ligueras en las que ha estado disponible como blaugrana, después de que se cerrase su cesión hasta final de temporada procedente del Al-Hilal de Arabia Saudí. Jugó la última media hora frente a la Real Sociedad y arrancó como titular, estando sobre el verde durante una hora de juego, contra el Real Oviedo el fin de semana pasado. Este sábado, ante el Elche, el luso podría volver a tener minutos situándose en el lateral diestro o el izquierdo.
Por lo que respecta al resto del entrenamiento, Emilio Bernad completó los ejercicios de porteros junto a Joan Garcia y Szczesny; mientras que los habituales del filial Jofre Torrents y Tommy Marqués se mantuvieron en la dinámica del primer equipo.
