Los millonarios salarios de LaLiga: el Real Madrid lidera el Top 15

El portal especializado en el mercado de fichajes 'Transfermarkt' ha publicado un ránking en el que aparecen los ´futbolistas con los salarios más altos de LaLiga española y a tenor de las cifras queda patente que nadie paga a sus estrellas como Florentino Pérez. Siete integrantes de la plantilla de Álvaro Arbeloa están en el 'Top 15' y cuatro de ellos lideran la lista. En la misma aparecen tres jugadores del Barça -cuatro, si se tiene en cuenta a Marc-André Ter Stegen, ahora cedido al Girona.

Como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé lidera la tabla con unos ingresos, según el portal especializado, de 31,3 millones de euros anuales; sin duda, el francés pudo sacar rédito del hecho de llegar con la carta de libertad bajo el brazo. El segundo es Vinicius Junior, y la diferencia económica entre ambos explica, tal vez, las dificultades que está teniendo el Real Madrid para cerrar su renovación: Vini se queda en 22,5 millones.

El tercero es el austriaco David Alaba, quien también fichó con la carta de libertad y se embolsa 22,5 millones de euros por curso; un poco más que Jude Bellingham (20,8 millones), por el que sí que se pagó una millonada en concepto de traspaso (127 millones).

El ránking de los mejor pagados de LaLiga según el portal especializado Transfermarkt / @TMes_news

El quinto en cuanto a ingresos por contrato deportivo en LaLiga sería Jan Oblak, empatado con el inglés del Real Madrid y con el primero del FC Barcelona en la lista, Robert Lewandowski. El portero colchonero es el único jugador rojiblanco en este 'Top 15', mientras que el ariete polaco figura como el mejor pagado en can Barça, por delante de Frenkie de Jong. El holandés, que reajustó su salario en diferentes ocasiones para recibir las cantidades aplazadas en su momento, se sitúa en los 19 millones de euros.

A continuación, un grupo de seis futbolistas con unos ingresos similares (16,7 millones), entre los que aparece Nico Williams. Más allá de su calidad y su rendimiento deportivo, no cabe duda de que el internacional navarro del Athletic Club ha sabido sacar provecho del interés de el Barça y otros clubes en su posible fichaje. Es el único 'león' en este ránking.

Junto a él, otros tres madridistas (Fede Valverde, Rodrygo y Trent Alexander-Arnold) y dos azulgranas, Raphinha y Lamine Yamal que pese a su juventud ya tiene un contrato de estrella, a la altura de su eclosión en la élite mundial.

Cierran esta tabla otro azulgrana, el francés Jules Koundé, y el ya mencionado Ter Stegen, ahora integrantes de la plantilla del Girona, con unos ingresos estimados de 15,6 millones de euros.