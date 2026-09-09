El millonario botín que persigue el Barça en la Champions League

El FC Barcelona inicia el asalto a la Champions League. Esta tarde, a partir de las 18:45 horas (CEST), el partido contra el Feyenoord dará el pistoletazo de salida a la andadura del conjunto azulgrana hacia la ansiada 'Orejona', título que conquistaron por última vez en en ya lejano 2015.

En la tercera temporada bajo las órdenes de Hansi Flick y con la plantilla más redonda de los últimos tiempos, el Barça afronta la presente edición de la máxima competición europea como uno de los más firmes candidatos al título. A pesar de esta condición, la competencia será feroz y todos los rivales en fase liga y en las hipotéticas rondas eliminatorias venderán ca

Por si el aliciente de levantar el codiciado trofeo no fuese suficiente, la conquista de la Champions League también implica la consecución de un jugoso botín económico. Más allá de los ingresos por participación y por 'value pillar', la UEFA destina una generosa cantidad en concepto de beneficios por rendimiento económico.

Pedri felicita a Raphinha tras uno de sus goles durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

¿Cuánto dinero puede ganar el Barça en la Champions en función de la ronda alcanzada?

Por el momento, el FC Barcelona ya se ha asegurado un total de 18,6 millones de euros por el mero hecho de participar. Este primer montante corresponde a la cantidad base que la UEFA reparte a cada uno de los 36 equipos que componen el elenco de la competición continental.

Una vez abierto el telón de la Champions, cada una de las victorias conseguidas a lo largo de la fase liga otorgará a los azulgranas 2,1 millones de euros, pudiendo llegar a un máximo de 16,8 millones. En caso de empate, cada equipo obtendrá 700.000 euros, misma cantidad que se reservará para la bolsa de los 'shares' que será repartida al final de la primera fase en función de la posición final en la clasificación.

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Pero el grueso del pastel corresponde a la fase final, dónde cada ronda alcanzada se premia con una jugosa cantidad económica: 11 millones en octavos, 12,5 en cuartos, 15 por las semifinales y 18,5 para cada uno de los finalistas. El campeón, además, recibirá 25 millones adicionales, disparando la cantidad final hasta más de 100 millones.