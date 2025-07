La millonaria oferta del Bayern para ganar al Barça la puja por Luis Díaz

El Bayern va con todo a por Luis Díaz. El club alemán ha puesto la directa para intentar la contratación del extremo colombiano y cree que podrán hacerse con su fichaje exhibiendo músculo financiero. Según 'Bild', el Bayern tiene lista una oferta de traspaso de 60 millones fijos a pagar prácticamente en un plazo y 20 millones más en variables accesibles lo que podría suponer un ingreso final para el Liverpool de cerca de 80 millones de euros, muy cerca de la cifra que está demandando el club inglés para deshacerse de uno de sus titulares. El Barça no estaría dispuesto a pagar tanto dinero por un futbolista que cumplirá 29 años en enero.

Según estas informaciones, Luis Díaz se ha convertido en objetivo prioritario del Bayern y no quieren fallar tras los fiascos de Florian Wirtz y Nico Williams. El primero rechazó ir al Bayern a pesar de que los alemanes pagaban 100 millones de euros de traspaso y acabó en el Liverpool y Nico acabó renovando por el Athletic a pesar de que la oferta salarial al futbolista llegaba a los 12 millones de euros.

Al Bayern no le importa pagar esa millonada por Luis Díaz aún sabiendo que difícilmente podrá vender al futbolista por su edad. Los dirigentes del club bávaro priorizan el hecho de ser un jugador con rendimiento inmediato y que puede ocupar todas las posiciones ofensivas. Y no tienen problemas de 'fair-play' financiero por lo que no tendrán problemas para cerrar la operación en unos días siempre que se llegue a un acuerdo económico entre clubs.

'Bild' insiste en que Luis Díaz ha dado ya el OK a su fichaje por el Bayern, con un salario que prácticamente triplicaría lo que percibe ahora en el Liverpool y le aseguraría competir al máximo nivel durante las próximas cuatro temporadas. La cifra que ha puesto encima de la mesa el club bávaro para convencerle sería similar a la ofertada a Nico Williams y muy por encima de lo que puede pagar el Barça.

El entorno del jugador estaría en contacto permanente con el Bayern y ya priorizarían claramente esta operación a pesar del deseo expreso del futbolista de vestir de blaugrana. Luis Díaz nunca ha escondido sus preferencias, pero el hecho de que el Barça no pueda asegurarle la inscripción y la diferencia salarial de unos 4 millones netos por temporada decantaría, en estos momentos, la balanza.

El Bayern no desea culebrones porque tiene abiertas otras operaciones y desea completar lo antes posible su plantilla. Y está a la espera de los movimientos que pueda realizar el futbolista para salir del Liverpool. Luis Díaz ya ha llegado a la ciudad inglesa para iniciar la pretemporada y en los próximos días tanto él como sus agentes hablarán con el club. Es evidente que la situación se alargará porque el triste fallecimiento de Diogo Jota impide por ética una negociación rápida, pero la próxima semana podría haber movimientos. La idea de Luis Díaz es clara y pasa por pedir una oferta de renovación al Liverpool acorde con las ofertas que está recibiendo. Si esa propuesta no se da -acaba contrato en el 2027- espera que el Liverpool le abra las puertas para que todos puedan salir ganando. Y en el Bayern tienen claro que eso, tarde o temprano, pasará.

El Barça ha mantenido contacto permanente con el entorno de Luis Díaz y están informados de todos los movimientos. Ya le han comunicado al jugador que es su objetivo prioritario y confían en la palabra dada ya desde el año pasado para poder cerrar la operación, pero tienen claro que si todo se precipita ahora será imposible ficharlo. Luis Díaz solo podría venir si todo se dilata y la ofensiva final queda para el mes de agosto y sin competencia que haga subir la puja. Si el Bayern aprieta, el precio se volverá imposible y el club blaugrana no está dispuesto a llegar a según que cifras por lo que esperan que el jugador se moje en su favor. Difícil, pero no imposible.