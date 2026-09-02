La millonaria batalla entre Madrid y Barça en el mercado: más de 400 millones de euros

FC Barcelona y Real Madrid han sido dos de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Los dos gigantes de LaLiga han apostado fuerte para reforzar sus plantillas y han realizado una inversión que supera ampliamente los 200 millones de euros en ambos casos. Sin embargo, el club blanco ha tenido que rascarse algo más el bolsillo.

Florentino sacó la billetera

El Real Madrid ha destinado 240 millones de euros a sus incorporaciones. La gran parte de esta inversión se explica por dos operaciones de enorme magnitud: Diomande, por 125 millones fijos, y Cucurella, por 55 millones. Entre ambos fichajes ya se concentran 180 millones de euros, tres cuartas partes del gasto total del conjunto blanco.

Yan Diomande, junto a Florentino Pérez, ante las Champions del Real Madrid. / REAL MADRID

El resto de la inversión se ha repartido entre Espí (25 millones), Dumfries (20 millones) y pagar la cláusula de rescisión de Mourinho (15 millones). A esta lista hay que añadir dos incorporaciones que no han supuesto un coste de traspaso: Bernardo Silva y Konaté llegaron como agentes libres. Los dos llegan con un sueldo elevado y con una prima por fichaje.

El Barça no se queda corto

El Barcelona, por su parte, también ha realizado un importante esfuerzo económico. El conjunto azulgrana ha invertido 184 millones de euros en fichajes, 56 millones menos que el Real Madrid. Su gran apuesta ha sido Gordon, por el que ha pagado 80 millones de euros, mientras que la segunda operación más importante ha sido la llegada de Rodri por 60 millones.

Rafa Yuste, Anthony Gordon y Joan Laporta / FCB

El resto de incorporaciones han tenido un coste mucho más reducido: Adeyemi (22 millones), Gabriel Jesus (10), Bisiwu (8,5), Livakovic (2) y Hamza (1,5). Además, el Barça ha incorporado a Cancelo a coste cero tras rescindir su contrato en Arabia.

La diferencia entre ambos mercados se sitúa, por tanto, en 56 millones de euros. El Madrid ha invertido un 30% más que el Barça en fichajes, aunque los dos clubes han apostado por reforzar de manera importante sus plantillas de cara a una temporada en la que parten con grandes objetivos.

Muchas ventas en los dos clubes

El elevado desembolso de ambos clubes se entiende mejor teniendo en cuenta también sus operaciones de salida. El Real Madrid ha ingresado alrededor de 200 millones de euros entre sus ventas y los porcentajes que aún guardaba por exfutbolistas, con Nico Paz como la operación más elevada, por 60 millones, seguido de Gonzalo al Fulham, por 40.

A través de la misma fórmula, el club blanco obtuvo ingresos por Víctor Muñoz, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez o Mario Martín. Por otro lado, el Real Madrid dio salida a futbolistas de su plantilla o del filial, como César Palacios (10 millones), Jacobo Ortega (10 millones), Víctor Valdepeñas (8 millones), Fran García (4 millones) y Fran González (1 millón).

Oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG / PSG

El Barça, por su parte, también ha generado ingresos con varias salidas, aunque por una cantidad inferior. Ferran Torres, vendido al PSG por 48,5 millones, encabeza la lista, seguido por Ansu Fati y Tommy Marqués, ambos con operaciones de 11 millones. Los azulgranas han estado muy cerca de llegar a los 100 kilos con las ventas directas de Héctor Fort (8,5 millones), Jofre Torrents (5 millones), Toni Fernández (4 millones), Guille Fernández (3,5 millones), Álvaro Cortés (3,5 millones) e Iñaki Peña (3 millones). Casadó, por su parte, sale cedido al Deportivo.

El Madrid ha gastado más, pero a la vez también ha ingresado más dinero con sus ventas. Los blancos necesitaban reforzar más su equipo tras dos temporadas enteras en blanco. Aunque a pesar de gastarse 240 millones de euros, los de Mourinho siguen sin ese centrocampista que tanto deseaba el madridismo.

Solos ante la Premier League

La diferencia entre la Premier League y el resto de competiciones incrementa con el paso de las temporadas. La liga inglesa domina el mercado con puño de hierro y destina importantes cantidades al traspaso de futbolistas. De los trece clubes que más dinero han invertido en este verano, once de ellos forman parte de máxima categoría del fútbol inglés. FC Barcelona y Real Madrid se cuelan en la fiesta del desembolso.

El conjunto catalán ocupa la décima plaza, mientras que los blancos se sitúan en la octava, muy alejados de las posiciones delanteras. El Manchester City encabeza la clasificación con 526 millones de euros gastados, en parte por el gasto en Elliot Anderson (135 millones), Ayyoub Bouaddi (100 millones) y Enzo Fernández (145 millones).

Clubes que más dinero han invertido este mercado de verano Manchester City: 526M Chelsea: 406M Tottenham: 366M Newcastle: 313M Aston Villa: 300M Liverpool: 264M Arsenal: 227M Real Madrid: 225M Ipswich Town: 220M FC Barcelona: 184M

El Chelsea, club de procedencia del argentino, se encuentra en el segundo lugar con un desembolso de 406 'kilos', tras el fichaje millonario de Morgan Rogers por 137 millones. El podio lo completa otro equipo londinense, el Tottenham, con un gasto de 366 millones.

Newcastle, con 313 'kilos' invertidos, Aston Villa, rival del Barça en la Champions, con 300, Liverpool, con 264, y Arsenal, con 227, también han desembolsado más dinero que FC Barcelona y Real Madrid este verano. Por otro lado, el Ipswich Town, club recién ascendido a la Premier League, ha gastado 220 millones, solo cinco 'kilos' menos que los blancos y 35 más que el conjunto catalán.

Fuera del top 10, pero entre los 13 primeros, hay otras tres escuadras inglesas: el Hull City, otro 'nuevo' de la Premier, con 175 millones invertidos, el Manchester United, con 173, y el Brighton, con 165.