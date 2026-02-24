Gabi Milito le da las claves a 'La Hormiga' González para soñar con el Barça

Armando 'La Hormiga' González está en racha imparable. Sus cinco goles en siete partidos en el arranque del Clausura 2026 con Chivas, incluido el tanto decisivo en el Clásico Nacional ante el América, lo mantienen en el punto de mira de todos los grandes europeos.

El joven delantero mexicano ha roto sequías (más de 400 minutos sin marcarle gol al América) y se ha colado en la agenda del 'Tri' con Javier Aguirre. Varios clubes ya han preguntado por él, incluidos el FC Barcelona, West Ham, CSKA y Celtic, según reportes que circulan en México y España. Pero Gabriel Milito, entrenador que conoce de primera mano lo que exige el Barça (donde jugó y triunfó como central), no se conforma con los goles.

Margen de crecimiento

En su análisis postpartido del partido ante América, 'Gabi' fue claro y directo con su jugador: "Un 9 necesita goles de confianza. También necesita retener la pelota, jugar de espaldas y dar continuidad. Cuando no lo hace bien, el equipo queda expuesto al contragolpe", sentenció Milito, refiriéndose a una pérdida de balón al minuto 70 que dejó a Chivas vulnerable y pudo costar el invicto, que finalmente se perdería el pasado domingo en la derrota ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, en la que la 'Hormiga' fue anulado completamente por el central colombiano, Willer Ditta.

El técnico repite esta exigencia en cada entrenamiento desde la pretemporada: el juego de espaldas es clave para un delantero moderno, para fijar centrales, ganar duelos y conectar con el mediocampo sin regalar transiciones rivales. Milito alaba lo demás: la presión alta, los desmarques letales, la movilidad y lectura de espacios que explican por qué 'La Hormiga' decidió el Clásico y se coloca segundo en una tabla de goleadores liderada por el delantero ítalo-brasileño de Atlético de San Luis, João Pedro.

Posible sustituto de Lewandowski

Pero el mensaje es nítido: para dar el salto a Europa —y quién sabe si al Camp Nou, donde el Barça busca perfiles jóvenes y goleadores— hay que ser completo.

El rumor del interés culé no es casualidad. El conjunto liderado por Flick pone el foco en el mercado internacional de cara a una posible salida de Lewandowski. Desde México aseguran que fuentes cercanas al club han sondeado las condiciones de salida de González (con cláusula diferenciada para Europa) y su explosión bajo Milito. Su bajo coste y su juventud podrían ser un gran aliciente para verlo vestido de azulgrana.

Milito, exigente como pocos, le está dando las herramientas: goles sí, pero también inteligencia táctica. Si corrige el detalle de espaldas, el sueño del Barça podría estar más cerca de lo que parece.