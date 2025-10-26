¡Por milímetros! La toma del fuera de juego que anuló el gol de Mbappé

El partido en el Bernabéu empezó de la manera más frenética y polémica posible. Nada más arrancar, en el minuto 12, Mbappé anotó un auténtico golazo que terminó anulado por un fuera de juego por milímetros. Valverde recuperó ante Fermín y Mbappé soltó un disparo potente que sorprendió a Szczęsny. El árbitro señaló gol en primera instancia, pero desde la sala VAR pidieron revisar la jugada y, tras varios minutos de espera, emitieron la toma que aclaró la posición exacta del delantero.

En la acción ni siquiera hizo falta que el colegiado fuera al monitor, porque desde el VAR comunicaron a Soto Grado que la posición era antirreglamentaria por muy poco, con Mbappé ligerísimamente por delante de Cubarsí en el momento del pase. La grada madridista pasó automáticamente de la euforia a la protesta y los futbolistas tuvieron que recomponerse mientras en las pantallas aparecía la imagen del fuera de juego.

Aunque fuera en el tramo inicial del encuentro, esa fue la segunda intervención del VAR en el encuentro. En el minuto 2 ya se había revisado un posible penalti de Lamine Yamal sobre Vinicius que finalmente no se pitó, al entender que Lamine tenía ganada la posición y que fue el madridista quien impactó sobre él. Pese al golpe anímico por el tanto anulado, Mbappé no se apagó. En el minuto 22 atacó el espacio, se quedó solo ante Szczęsny y marcó el uno a cero con gol que esta vez no dejó dudas ni necesitó revisión.