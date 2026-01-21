FC BARCELONA
El milimétrico fuera de juego de Lewandowski en el gol anulado a De Jong contra el Slavia
El centrocampista neerlandés marcó contra el Slavia Praga el primer gol de su carrera en la Champions... pero fue invalidado por el árbitro asistente
El FC Barcelona saltó al terreno de juego en la reanudación con el cuchillo entre los dientes para marcar el tercer gol de la noche y certificar la remontada contra el Slavia Praga para seguir luchando para acabar en el top-8 de la 'fase liga' de la Champions League. Frenkie de Jong, cuando solo se habían disputado cuatro minutos de la segunda mitad del encuentro, marcó el primer gol de su carrera en la máxima competición continental... pero el tanto fue anulado por un fuera de juego muy ajustado de Robert Lewandowski.
El neerlandés recogió el rechace de Stanek a un chut de Lewandowski, quien previamente había intentado batir al guardameta del Slavia Praga tras un potente disparo de Fermín López. El VAR revisó la jugada porque la acción fue muy ajustada. De Jong estaba en posición reglamentaria, pero el delantero polaco, según la revisión, no. El colegiado inglés Chris Kavanagh no corrigió la decisión de su asistente y el gol no subió al marcador. Esta fue la imagen que la televisión con derechos, 'Movistar Plus+', facilitó a sus espectadores.
El Barça supo rehacerse del cuarto gol a favor anulado en solo dos partidos (tras los tres que le invalidaron contra la Real Sociedad en Anoeta el pasado domingo) y asaltó el Eden Arena gracias a los tantos de Dani Olmo y Robert Lewandowski. Buena reacción del equipo de Hansi Flick de cara a las aspiraciones culés para acabar la 'fase liga' de la Champions en el top-8 y evitar de esta forma el 'play off' previo a las eliminatorias.
