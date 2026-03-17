El Milan saca al mercado a Rafa Leao, antiguo objetivo del Barça

Rafa Leao, uno de los extremos top de Europa, va a salir definitivamente al mercado el próximo verano. El futbolista portugués no continuará en el Milan si llega una propuesta económicamente interesante para todas las partes ya que el equipo italiano tiene el convencimiento de que no romperá su irregularidad. Leao fue uno de los grandes objetivos del Barça en pasados mercados y un futbolista que siempre ha gustado mucho a Joan Laporta, quien negoció su llegada en el pasado con Jorge Mendes aunque el Milan se negó en redondo a negociar hace dos años. Ahora no es prioridad, pero seguro que será uno de los grandes nombres del verano futbolístico.

El Milan renovó hace poco a Rafa Leao hasta el 2030 para convertirle en el jugador franquicia del equipo, pero su rendimiento ha ido de más a menos en los últimos meses. Tiene una cláusula de rescisión de 170 millones de euros, firmada en su última ampliación de contrato, pero el Milan está dispuesto a venderle por 80 millones de euros o, incluso, menos, según afirma 'La Gazzetta dello Sport'.. El salario del futbolista ronda los cinco millones de euros netos más objetivos, una cifra que puede estar al alcance de clubs importantes en Europa.

Leao fue la alternativa a Nico Williams en el primer verano que el Barça intentó firmar al extremo del Athletic. En aquel entonces, hubo un intento de última hora pero el club blaugrana no tenía suficiente margen salarial para realizar la operación. Leao siempre se ha mostrado predispuesto a vestir de blaugrana aunque nunca llegó el momento propicio y todo indica que este verano tampoco lo será. El Milan está explorando opciones como Arabia Saudí y hay equipos Premier que sí podrían entrar en la puja por el futbolista.

Rafa Leao tiene una tasación actual de 70 millones de euros y, a pesar de sus problemas en el equipo, ha marcado ya 10 goles y ha dado dos asistencias en la temporada aunque no es un titular fijo para Massimiliano Allegri, quien lo utiliza como recurso para los contragolpes o como revulsivo en los partidos que se han complicado.

El Milan ya está buscando sustitutos en el mercado. La idea es vender a Rafa Leao a un precio millonario y el objetivo, según 'La Gazzetta dello Sport', sería firmar a Antonio Nusa, del Leipzig, futbolista que gusta mucho a los técnicos del equipo italiano. Un futbolista joven, con máxima ambición y en clara proyección para el futuro. En el Barça, la salida al mercado de Rafa Leao, no cambia los planes, ya que el objetivo es seguir con Marcus Rashford en una operación de compra que se considera una ganga.