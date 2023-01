El Milan quiere negociar con el Barça una rebaja por Dest

El club italiano no estaría dispuesto a asumir los 20 millones fijados en la opción de compra El estadounidense tendrá otras ofertas y la intención del club blaugrana es venderle sí o sí

Sergiño Dest no jugará más en el Barça porque no entra en los planes del club de forma definitiva. Otra cosa es que su destino final no sea el Milan, club en el que está cedido. El Milan no desea pagar los 20 millones de su opción de compra y estaría en disposición de pedir una rebaja al Barça tal y como informa 'La Gazzetta dello Sport'.

Dest ha tenido una temporada irregular en Italia, aunque en el Milan no dudan de su calidad y proyección. De hecho jugó bien en el Mundial, pero los italianos consideran que su tasación es demasiado alta y estarían por la labor de otro préstamo o una rebaja sustancial del traspaso, algo que en el Barça no se contempla.

Y es que Dest podría tener ofertas importantes este verano. La Roma ya ha preguntado varias veces por él y en la Premier hay dos equipos a la espera de su situación.

Lo que sí tiene muy claro el Barça es que éste debe ser el verano definitivo para traspasar al futbolista y no quiere rebajas de ningún tipo. No hay muchos laterales derechos de nivel en el mercado y quieren recuperar el dinero invertido por Dest por lo que se va a intentar sí o sí sacar estos 20 millones de euros.