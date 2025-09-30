El Milan se posiciona por el futuro de Robert Lewandowski

El Milan ha comenzado a preguntar por la situación de Robert Lewandowski y se habría posicionado ya en el futuro del delantero polaco, que acaba contrato a finales de esta temporada y podría finalizar su ciclo exitoso en el equipo blaugrana. El director deportivo del club italiano, Igle Tare, se ha reunido estos últimos días con el agente del goleador, Pini Zahavi, para tratar sobre diversos asuntos de mercado y preguntó directamente por Lewandowski y sus intenciones de futuro, según el periodista Luca Cohen. El Milan desearía avanzarse así al mercado dejando claro su interés por un delantero que, a sus 37 años, sigue estando muy cotizado.

Lewandowski firmó tres años más otro opcional por el Barça y esta en este último año a la espera de tomar una decisión sobre su futuro. El delantero polaco está convencido de que puede seguir al máximo nivel en el fútbol europeo, al menos, la próxima temporada aunque está abierto a todos los escenarios. En todo caso, el polaco está muy feliz en el Barça y en Barcelona y tampoco no renuncia a seguir otro año más si su rendimiento este curso acompaña como hasta ahora y en el Barça están de acuerdo en prolongar esta vinculación para ser un futbolista importante en el proyecto blaugrana.

Robert Lewandowski no tiene ninguna prisa y todo va definirse a finales de temporada y en función de cómo haya ido este curso. Desde Polonia aseguraron este verano que el goleador había recibido propuestas muy importantes de Arabia Saudí, que tripliaban su salario en Barcelona, pero que no se iba a mover este año. Deseaba seguir para luchar por títulos importantes aunque a partir del 2026 no cerraba ya ninguna puerta en función de las ofertas que tenga encima de la mesa.

La hoja de ruta de Lewandowski es clara y pasa por dar prioridad al Barça. Si el club desea que siga, estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico si fuera necesario. Y en caso contrario escuchará propuestas en el mercado, tanto de Europa como de otros mercados. Es probable que haya equipos árabes dispuestos a pagar auténticas millonadas, pero el Milan se ha postulado como opción en el caso de que desee seguir en Europa compitiendo al máximo nivel.

Por el momento, Lewandowski ha superado los problemas musculares de este inicio de temporada y ha comenzado a rendir a su nivel habitual marcando goles en cada partido. Hansi Flick podría dosificarle más este curso, pero nadie duda que será un jugador determinante en el Barça de aquí hasta el mes de junio. El delantero también está dispuesto a volver a la selección polaca tras sus polémicas con el exseleccionador y se ve bien físicamente para compaginar las competiciones de club y de la selección. Quedan meses para finalizar contrato, pero ya hay equipos potentes que le están dejando claro que interesa.