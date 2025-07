El Milan le cierra la puerta a Rafa Leao: un extremo menos en el mercado

Rafael Leao era otro de los extremos que el Barça estaba monitorizando tras el 'no' de Nico Williams. El internacional portugués no era una de las grandes prioridades, pero el club se había informado de su precio por si caían las opciones de Luis Díaz y Rashford. Su fichaje se ha convertido ya en imposible una vez que el Milan le ha cerrado las puertas a un traspaso este verano. El técnico del Milan, Massimiliano Allegri, lo confirmó: "He hablado con él y es un gran chico. Tengo claro que va a ser un futbolista importante para nosotros este curso", indicó el entrenador italiano.

Allegri fue algo más allá para dejar claro que se ha planteado el proyecto con Rafa Leao como uno de sus jugadores franquicia: "Estoy seguro de que voy a poder sacarle más rendimiento esta temporada. Ha madurado y está llegando a la edad en la que los jugadores rinden más y mejor. Estamos convencidos de que Rafa Leao va a dejar lo mejor de sí y va a ser un futbolista muy importante para nosotros".

El entrenador del Milan ni se planteó una posible salida de Leao a pesar de que el Bayern había contactado con él semanas atrás para comprobar la disponibilidad del Milan con un posible traspaso. Leao tiene una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, pero el Milan parece que estaba dispuesto a venderle por unos 70 millones más variables. Por el momento, Allegri, que ahora manda mucho en Milán, tiene claro que de ahí no se mueve.

En las últimas temporadas, Leao ha tenido algún conflicto con sus entrenadores y su rendimiento ha sido irregular. También es cierto que tiene una potencia física y una calidad indiscutible y que Joan Laporta siempre le había gustado muchísimo. Pese a todo, no es un jugador que genere consenso total en el cuerpo técnico y el área deportiva por lo que el Barça está abriendo otras vías para reforzar la posición.