El Milan descarta a Lewandowski

El futuro de Robert Lewandowski sigue en el aire. El delantero polaco acaba contrato con el Barça el próximo 30 de junio y todavía no sabe donde jugará la próxima temporada. Su rendimiento en el club azulgrana desde su llegada solo puede catalogarse de excelente, con 118 goles marcados en 187 partidos, pero bien es cierto que su edad empieza a pesar. Tiene 37 años y en agosto cumplirá 38.

Desde la dirección deportiva, con el visto bueno de la junta directiva, están dispuestos a ofrecerle un año más de contrato, aunque con un salario muy inferior al actual, que es uno de lo más altos de la plantilla. Estará en su mano aceptar la oferta o buscar acomodo en otro equipo. Ofertas para continuar con su brillante carrera no le faltan a su agente, Pini Zahavi.

Mucho se ha hablado de Arabia Saudí y también del Chicago Fire de la liga profesional de Estados Unidos, uniéndose en las últimas semanas el interés de algunos equipos italianos. Se habló de la Juventus y también del Milan, aunque parece que el club 'rossonero' habría descartado ya su fichaje. Según diferentes medios de comunicación italianos, así lo ha hecho saber Girogio Furlani, CEO del club transalpino, en una reciente reunión de la Lega en la que se debía elegir a su presidente. De hecho, el principal problema para que Lewandowski pueda recalar en el Milan sería Furlani, que no ve bien su contratación, siendo contrario a la idea que tenía su director deportivo, Igli Tare, que es quien se reunió con Zahavi en Italia hace unas jornadas.

Donde ven a Lewandowski fuera del Barça es en su Polonia natal, sobre todo tras su poca participación en la última eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid. El atacante fue titular en la ida, pero fue el jugador sacrificado por Hansi Flick tras la expulsión de Pau Cubarsí, quedándose en el vestuario tras el descanso con un importante enfado. Tras no tener minutos en el derbi contra el Espanyol, se le esperaba en el once titular en el partido de vuelta, pero fue suplente en el Metropolitano, saliendo en la recta final del choque sin tener demasiada participación.

Uno de los grandes jugadores polacos, Roma Kosecki, exjugador precisamente del Atlético de Madrid, tiene claro que la etapa de Lewandowski en el Barça llega a su fin. "Viendo todo esto, estoy convencido de que este es el final de Robert Lewandowski en el Barcelona. Ya están buscando un nuevo delantero. Uno más joven, con más movilidad y que se adapte a su filosofía. Apuesto a que no veremos a Robert en su actual club la próxima temporada", ha explicado el exinternacional polaco. En Polonia, por el contrario, también creen que Lewandowski seguirá jugando con la selección de su país.