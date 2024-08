El Milan deja claro que Rafa Leao no irá al Barça

El director general del Milan, Giorgi Furlani, atendió a los micrófonos de 'Jugones' para dejar claro que no hay la más mínima posibilidad de que Rafa Leao abandone la disciplina del equipo italiano este verano y, en concreto, pueda fichar por el Barça. Furlani fue muy claro y escueto en sus respuestas: "Rafa Leao se queda. Hay cero posibilidades de una salida. No ha pedido salir del Milan", aseguró. Y antes de despdierse comentó: "¿Queda claro, no?". Respuesta muy contundente ante los rumores que hablaban de un interés del club blaugrana por firmarle en este final de mercado.

El Milan asegura no saber nada del tema, pero estaba claro que el conjunto italiano no iba a entrar en una negociación para vender a su gran estrella a una semana de finalizar el contrato. Al presidente, Joan Laporta, siempre le ha gustado el futbolista pero la situación económica del Barça tampoco invitaba a que una negociación pudiera salir airosa.

Leao tiene contrato hasta el 2028 con el Milan y una cláusula de rescisión de 175 millones de euros, pero solo es pagable hasta finales de julio. A partir de ahí, se debe entrar en una negociación y ni el PSG consiguió sacarlo en verano de Italia. Leao tiene muy buena relación con Jorge Mendes, pero no es su agente directo tampoco aunque el Barça sí le podría haber consultado por si era posible esta operación. Rafa Leao queda descartado ya como opción para este verano y en el futuro se verá si es posible.