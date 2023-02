Milan: Decisión tomada con Sergiño Dest

El club italiano no va a ejercer la opción de compra que hay en el contrato del jugador No ha cumplido con las expectativas y volverá a Barcelona

El Milan ha decidido que no ejercerá la opción de compra por Sergiño Dest, cedido desde inicio de la presente temporada por parte del Barcelona. El jugador americano llegó a la Ciudad Condal de la mano de Ronald Koeman pero Xavi decidió que no era preciso continuar con sus servicios. Dest fue cedido al Milan con una opción de compra de 20 millones de euros. Hay dos argumentos que llevan al Milan a no querer continuar apostado por el lateral. Por un lado, el alto salario del futbolista que compromete el límite salarial del equipo y, por otra, su rendimiento.

Sergiño Dest ha generado muchas dudas para el entrenador Pioli:ha jugado 14 partidos en total y solamente cuatro como titular. Su último encuentro fue el 24 de enero, cuando fue titular ante la Lazio... y perdieron 4-0 en Roma.

Pioli no cuenta mucho con el jugador que tiene una amplia competencia. Por la izquierda está Theo y por la derecha están Calabria, Saelemaekers, Messias y Florenzi.

Sergiño Dest deberá volver a Barcelona a final de la temporada a la espera de volver a encontrar una solución sobre su futuro. Dest llegó con 19 años, firmó hasta junio de 2025 y tenía una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. El precio final de la operación fue de 21 millones de euros fijos más otros 5 en variables. El club espera poder recuperar la inversión por lo que aceptaría una oferta por unos 15 millones de euros.