Al Milan se le complica el fichaje de Rashford

Golpe de efecto importante en la batalla por incorporar a Marcus Rashford en este mercado invernal. El Milan, otro de los grandes clubes europeos que sueña con hacerse con los servicios del delantero del Manchester United, no ha tenido más remedio que frenar en su interés después de comprobar cómo otro movimiento de mercado le ha complicado la operación. Un revés en toda regla.

El Barça puede respirar un poco más tranquilo con el conjunto de Ibrahimovic sin margen de maniobra. Y todo gracias a los problemas de Noah Okafor. El delantero suizo tenía vía libre del técnico Sergio Conceiçao para cerrar una cesión en el Leipzig hasta final de temporada. Todo estaba atado y bien atado para liberar una ficha que permitiera la llegada de Rashford en este mes de enero.

Lo que no era previsible es que el Leipzig emitiera un comunicado señalando que la incorporación de Okafor no se hacía efectiva por culpa de unos problemas físicos que no permitieron al internacional suizo superar la revisión médica de forma satisfactoria.

Posteriormente ha trascendido que Okafor padece unos problemas musculares en sus gemelos que le mantendrían de baja un periodo aproximado de dos semanas. Motivo más que suficiente para que el Leipzig haya rechazado su incorporación.

Oferta frustrada

En la jornada de hoy, la Gazzetta Dello Sport había adelantado una primera oferta económica del Milan al Manchester United para encarrilar la operación Rashford. Los datos publicados hacen referencia a una cesión sin opción de compra a final de la presente temporada. En contrapartida, el club de Ibrahimovic sí estaría en disposición de asumir la mitad de la ficha del delantero con una propuesta próxima a los siete millones de euros netos.

De no concretar una nueva salida en las filas del Milan, el Barça vería mucho más despejado su camino en la pelea por cerrar la cesión de Rashford hasta final de temporada. El delantero del United quiere salir, y hacerlo a un equipo con opciones de ganar títulos. En estos momentos, el conjunto de Flick gana enteros.

Último intento

Pese al contratiempo de Noah Okafor, en Italia aseguran que el hermano y agente de Rashford podría desplazarse hasta Milan para evaluar si Ibrahimovic encuentra la manera de habilitar una nueva ficha y sigue pujando por el delantero inglés.