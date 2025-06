El Milan, por ahora, le cierra las puertas a Ter Stegen

Ter Stegen deberá buscar acomodo en el mercado si quiere jugar, ya que el Barça le comunicará en los próximos días que no cuenta con él para el futuro. El alemán podría quedarse, pero tendrá clara su situación por lo que en el club blaugrana esperan que encuentre acomodo y facilitarían su salida. El alto salario no ayuda, pero hay clubs que buscan portero de garantías y uno de ellos es el Milan. El club italiano está cerca de vender a Maignan al Chelsea, aunque Ter Stegen, por ahora, no es su prioridad. Los italianos están buscando recambio en el mercado interno italiano y el alemán no entra en sus planes, aunque habrá que estar atentos.

El Milan ha cedido finalmente en las negociaciones por el francés Magnian y parece que la próxima semana se firmará un traspaso por 18 millones de euros. El internacional francés ha presionado para salir y se ha buscado el mejor acuerdo económico en forma de traspaso. La operación está prácticamente hecha y el Milan se ha lanzado al mercado en busca de oportunidades. No jugarán la Champions y eso es un handicap para encontrar a un meta de primer nivel.

Los italianos saben que Ter Stegen puede estar en el mercado en cuestión de horas, pero no ha habido contacto de ningún tipo. Y es que desde Italia informan que la primera opción para su portería es Mile Svilar, de la Roma. Ya se ha comenzado a negociar y no hay acuerdo en cuanto al precio, pero la Roma estaría dispuesto a aceptar algún jugador a cambio para que la operación saliera adelante. Por ahora, están hablando.

La segunda opción para los milanistas sería el portero japonés del Parma, Zion Suzuki, que ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada en la Serie A. Es un portero de proyección y seguido por varios equipos italianos.

El caso de Ter Stegen no está encima de la mesa, aunque el Milan podría tenerle en cuenta si las condiciones económicas son favorables. El alto salario del alemán no ayuda, pero si acaba rescindiendo en el Barça todo sería posible. En la Premier, Arsenal y Newcastle están buscando portero y el Manchester United aún no se ha definido. Hay pocas opciones para colocarse en un equipo de primerísimo nivel y habrá que ver si desea salir porque, por ahora, está enfadado y cerrado en banda.