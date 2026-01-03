Los dos milagros de Joan Garcia para salvar al Barça

Joan Garcia es uno de esos jugadores de hierro a los que la presión no les afecta. Con todo un estadio en contra, casi 40 mil personas silbando e insultando cada vez que toca la pelota, eso no le importa. Joan sigue haciendo milagros y esta vez los repitió en su antigua casa.

Los primeros minutos le dieron poco trabajo tanto al portero del FC Barcelona como al del RCD Espanyol. Ninguno de los dos equipos era capaz de llegar con claridad a la portería del otro, cuando en el minuto 19 Joan se sacó un recurso de la manga para evitar el primero de los locales.

Edu Exposito filtró un gran balón al espacio para Roberto, quien empezó a encarar a puerta. Gerard Martín consiguió molestar lo justo al delantero para evitar un remate franco y el de Sallent la paró con facilidad. Pero el rebote la volvió a caer al Espanyol y Pere Milla ya prácticamente celebraba el gol.

Joan Garcia gue decisivo en una jugada en la que empujó a Gerard Martin / SPORT

El delantero perico tenía el balón muerto dentro del área con los defensas mal colocados, pero Joan, sabiendo que no podría llegar por las piernas que tenía por delante, decidió empujar a Gerard Martín para que bloqueara el tiro. El primer truco de magia del catalán.

20 minutos después y con un Barça algo incómodo en el césped, llegó la acción más clara del encuentro. Un centro preciso de Romero que le cayó perfecto a Pere Milla en la frontal del área pequeña; el delantero remató, pero una mano salió de la nada para evitar el éxtasis perico.

La parada es descomunal y una de las mejores del campeonato sin ninguna duda. El portero se avanzó y pudo quedar mal parado para intentar despejar el remate, pero no fue así. Joan dio rápidamente un paso atrás para colocarse en la mejor posición y levantó la mano derecha como si de un portero de balonmano se tratara. Descomunal y un mensaje directo a la grada: Joan no se intimida con nada.