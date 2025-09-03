El milagro de Laporta: un equipo campeón con mínimo gasto

Joan Laporta ganó las elecciones a la presidencia del FC Barcelona el 7 de marzo de 2021. Heredó un club con muchos problemas económicos y una plantilla con poco valor de mercado que estaba todavía deprimida por el humillante 2-8 de Lisboa ante el Bayern de Múnich. Cuatro años y unos meses más tarde, el Barça vuelve a ser respetado en el fútbol europeo y aspirante a conquistar la Champions tras ser semifinalista la pasada temporada, en la que ganó el triplete nacional.

La travesía por el desierto, con temporadas jugando la Europa League, ha acabado. Y la transformación se ha logrado con contención en el gasto, sin poder operar nunca con la regla del 1:1, tirando de cantera e invirtiendo en fichajes muchos menos que el resto de clubes que aspiran a ganar la Champions.

El Barça ha gastado solo 27,5 millones de euros en fichajes este verano con la llegada de Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji. En total, el club azulgrana ha fichado por 337,4 millones de euros desde la llegada de Laporta al palco, transformando una plantilla que solo conserva a cuatro jugadores de la recibida en el 2021: Ter Stegen, Frenkie de Jong, Pedri y Ronald Araujo.

En su primera temporada al frente de la entidad, se apostó por la llegada de jugadores libres (Eric, Kun, Alves, Memphis Depay) o cedidos (Yusuf Demir y Luuk de Jong), gastando en invierno 55 millones de euros en Ferran Torres. También llegaron sin gasto Aubameyang y Adama Traoré y se pagaron dos millones de euros por Abde.

Laporta y Lewandowski, el día de su presentación / EFE

La excepción en esta segunda etapa de Laporta al frente del Barça llegó en el verano de 2022, el verano de las palancas. La junta directiva decidió que era necesario un salto de calidad para que el círculo volviese a rodar y se gastaron 159 millones de euros en Lewandowski (45), Koundé (50), Raphinha (58) y Pablo Torre (6). Además, llegaron libres Christensen, Kessié, Bellerín y Marcos Alonso. El Barça ganó aquella temporada la Liga y la Supercopa.

La contención volvió el curso siguiente, gastando el Barça en el mercado de verano solo 3,4 millones de euros en Oriol Romeu para reemplazar a Busquets. Iñigo Martínez y Gündogan llegaron con la carta de libertad y Joao Félix y Cancelo cedidos, mientras en enero se fichó a Vitor Roque por 30 millones.

Hace un año, solo se ficharon dos jugadores: Dani Olmo y Pau Victor, por los que se pagaron 60,5 millones. Szczesny llegó libre tras la lesión de Ter Stegen. En total, 337,4 millones y la aparición de un grupo de jugadores de La Masia que asombran en Europa. Ahí están los Lamine, Cubarsí, Gavi, Fermín, Balde y Casadó.

La comparación

El mérito es doble si se comparan los 337,4 millones gastados por el Barça en fichajes desde la llegada de Laporta con las cantidades que han gastado en el mismo periodo de tiempo por los clubs que también luchan por ganar la Champions. El Real Madrid, por ejemplo, ha gastado 483,5 millones. Esta temporada se ha gastado 167,5 millones tras no ganar nada importante el pasado curso. En el verano de 2023 se gastó 156 millones, destacando los 127 millones pagados por Bellingham.

Todavía más que el Real Madrid ha gastado el Atlético de Madrid, un total de 520,2 millones de euros. Este verano han gastado los 'colchoneros' 175 millones en nueve jugadores: Baena Hancko, Jonny Cardoso, Raspadori, Almada, Ruggeri, Marc Pubill, Santiago Mouriño y Musso. Hace un año, se gastó 183,5 millones, destacando los 75 pagados por Julián Álvarez.

La Premier

Y la comparación todavía es más odiosa si nos fijamos en los equipos de la Premier que compiten con el Barça en Europa. Desde el mercado veraniego de 2021, el gasto en fichajes de los cinco grandes ha sido el siguiente: Chelsea (1813 millones), Manchester United (1077,7), Manchester City (1004), Arsenal (988,2) y Liverpool (926,8). Los 'reds', por ejemplo, han pagado este verano 145 millones por Isak y 125 por Florian Wirtz.

Clubes ingleses al margen, también es importante el gasto en fichajes en todos estos años de PSG y Bayern de Múnich. Los franceses han gastado 1028,5 millones de euros, destacando los 454 millones de la temporada 2023-24. Aquel verano pagaron 95 millones por Kolo Muani o 50 por Dembélé. Los alemanes, por su parte, han gastado desde el verano del 2021 un total de 613,8 millones de euros.

Más cerca del Barça se encuentra el Inter de Milán, finalista de la última edición de la Champions tras eliminar a los azulgranas en semifinales. En total, 345,7 millones de euros.