El 'milagro' de Bordalás: un 'Cruyffista' declarado visita el Johan

"Johan Cruyff es la figura que más me ha influido. Siempre he sido ‘cruyffista’. Ha sido un referente, como jugador y como técnico, una persona que cambió la idea del juego. Lo que ocurre es que no siempre puedes interpretar el fútbol como te gustaría porque te tienes que adaptar a lo que tienes". Son palabras de José Bordalás al diario SPORT en una entrevista de 2024, donde contaba la enorme importancia que ha tenido en su vida un Johan Cruyff a quien tuvo la oportunidad de conocer en persona una tarde en Alicante que nunca olvidará. A muchos les puede sorprender esta admiración. Pero no a los que le conocen de verdad.

El destino ha querido que su Getafe visite este domingo el estadio que lleva el nombre y honra al gran referente de José Bordalás. El Estadi Johan Cruyff volverá a acoger un partido oficial del Barça tras la goleada del pasado domingo (6-0) al Valencia. Los 'azulones' llegan al partido de este domingo (21.00 horas) en puestos de Champions League, a un solo punto de Barça y después de otro verano 'movido' en el que se ha vuelto a obrar el milagro por el Coliseum.

Máxima capacidad de adaptación

Porque los de Bordalás vencieron contra todo pronóstico en la primera jornada de Liga al 'Eurocelta' en Balaídos, a pesar de tener en ese momento a solo 13 futbolistas con licencia del primer equipo. Un partido en el que brilló con luz propia Christantus Uche (gol y asistencia) antes de marcharse al Crystal Palace por 20 millones de euros. Un futbolista que dio el salto a principios de la pasada campaña procedente de la Primera RFEF, que ocupaba en el Ceuta la posición de mediocentro y que el entrenador alicantino ha reconvertido en un potente delantero centro.

Bordalás ha llevado a la máxima expresión adaptarse a lo que hay. En eso, nadie le puede negar que es un auténtico maestro. Lo hizo la pasada temporada y lo está repitiendo en la actual en una Liga tan competitiva como la española.

Una de sus mayores virtudes es que sus futbolistas vayan a muerte con él. Que le crean a pie juntillas. "Si José nos dice que nos tiremos de un precipicio, nos tiramos", contaba hace unos años a un círculo de periodistas un futbolista que había estado a sus órdenes en el Alcorcón.

Tras el partido contra el Barça, perderá a otra de sus piezas básicas, el delantero Adrián Liso, cedido por el Real Zaragoza y que ha sido convocado para el Mundial sub-20 que se disputará en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre. Bordalás perderá prácticamente por un mes a un futbolista que ha marcado 3 goles en 4 partidos. Seguro que se saca a otro de la manga, piensan en Getafe, donde lo idolatran.

"Esto es fútbol, papá"

Si hay una afición que adore a su entrenador, esta es la del Getafe. Se ha creado todo tipo de 'merchandising' con la figura de José Bordalás y su célebre frase: "Esto es fútbol papá", para definir un estilo de juego al límite y que exprime todos los recursos. Bufandas, camisetas, gorras, pancartas... la ciudad madrileña, de casi 200.000 habitantes, está volcada con el alicantino.

Bufanda de 'Esto es fútbol, papá' / GetafeCF

Pese a todos estos triunfos, una asignatura pendiente que tiene José Bordalás es precisamente la de ganarle al Barça en feudo azulgrana. Seis derrotas y un empate es el balance, incluyendo también su etapa en el Valencia. Nada le haría más feliz que conseguirlo por primera vez en un estadio que lleva el nombre de Johan Cruyff.