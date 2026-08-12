Mikautadze, el supuesto 'tapado' del Barça por si falla Julián Álvarez

El Barça sigue centrando todos sus esfuerzos en intentar cerrar la incorporación de Julián Álvarez, pero no quiere quedarse de brazos cruzados esperando una respuesta del Atlético de Madrid. El argentino ya se ha incorporado a los entrenamientos rojiblancos y mantiene su deseo de vestir de blaugrana. Así se lo habría hecho saber a Diego Simeone en una reunión previa a la sesión de este miércoles.

Mientras la operación continúa bloqueada, la dirección deportiva culé ya trabaja en otras alternativas. Una de ellas es Georges Mikautadze, delantero del Villarreal. Según explicó 'Jijantes', el Barça ya ha mantenido contactos con su entorno e incluso, tal y como afirman varios medios locales, el internacional georgiano habría dado el visto bueno a la posibilidad de fichar por el conjunto blaugrana.

Una alternativa más económica

Mikautadze encaja en el perfil de delantero que busca el Barça y aparece como una opción más asumible que Julián Álvarez. El Villarreal pagó 31 millones de euros, más cinco en variables, al Olympique de Lyon por su fichaje en septiembre de 2025. El delantero firmó por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, ha presentado a Oluwaseyi, Solomon, Tenas y Mikautadze. / Toni Losas

Ahora, sin embargo, su precio sería considerablemente superior. El Villarreal situaría sus pretensiones entre 60 y 65 millones de euros, una cantidad que el Barça considera más accesible que la inversión necesaria para hacerse con Julián, aunque también obligaría al club a realizar un esfuerzo económico importante.

La operación no está todavía en fase de negociación avanzada, pero el contacto con el entorno del futbolista permite al Barça conocer su predisposición y las condiciones necesarias para intentar activar el fichaje.

El rendimiento de Mikautadze durante su primera temporada en el fútbol español es otro de los motivos que explican el interés blaugrana. El georgiano cerró el curso con 15 goles y 6 asistencias en todas las competiciones, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del Villarreal.

Mikautadze. / VILLARREAL CF

Sus cifras tuvieron peso en una temporada especialmente destacada para el conjunto amarillo. El Villarreal terminó tercero en LaLiga, por delante del Atlético de Madrid, y consiguió asegurar por segundo año consecutivo su presencia en la Champions League.

Mikautadze fue una de las piezas importantes del equipo de Marcelino y demostró que puede actuar como delantero centro, pero también moverse por otras zonas del ataque. Precisamente esa movilidad y su capacidad para jugar como referencia ofensiva son dos características que gustan en el Barça.

Lautaro, también en el radar

El Barça tampoco pierde de vista a Lautaro Martínez. Según explicó Gerard Romero, Deco se reunió en Madrid con Alejandro Camaño, representante del delantero del Inter, para conocer su situación y comprobar si existe margen para una posible operación.

Lautaro Martínez, tras marcar uno de los goles ante el Como / MATTEO BAZZI

El encuentro sirvió para tomar el pulso a la situación del argentino ante un eventual escenario en el que fracase la operación por Julián Álvarez. No significa que exista un acuerdo ni una negociación avanzada, pero confirma que el Barça ya está explorando diferentes caminos.

Julián continúa siendo la prioridad, pero Mikautadze gana fuerza como alternativa y Lautaro aparece también como otra vía sobre la mesa.